陸配「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割

記者廖翊慈／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞經營抖音帳號「亞亞在台灣」，日前因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，已於昨晚（25日）搭機離台。中國外交部發言人郭嘉昆26日在舉行例行記者會上，也對此事做出回應。

▲▼「亞亞」25日從松山機場離台 。（圖／記者黃克翔攝）

據《澎湃新聞》報導，法新社記者向郭嘉昆提問，主張「中國應該用軍事手段統一台灣」的中國網紅劉振亞，昨天因居住證件被吊銷，而離開了台灣，「請問外交部有何評論？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆表示，沒注意「亞亞」的相關報導。（圖／路透）

郭嘉昆回應，「我沒有注意到相關的報導，我想強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

「亞亞」25日與丈夫、兒女分開，從松山機場搭乘，飛往福州長樂機場的班機離境，昨晚已抵達福州。她離開台灣前強調，會堂堂正正回來。

▲「亞亞」已返回大陸。（圖／翻攝微博）

移民署指出，同樣為中國宣傳統戰及武力統一的「小微」及「恩綺」，必須最遲在3月31日前限期出境，「秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。」