日作家認了「日本人對外國客反感」尤其3地區居民：不是針對台灣人

▲許多人喜歡到日本旅遊。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名住在日本7年的網友痛批，越來越多台灣人到日本旅遊，做出讓當地人反感的事情，像是走路突然停下擋人、搭電車堵門、自助餐廳不收餐盤等，希望大家別再拉低台灣形象。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」坦言，這是事實，但反感的對象是「外國人」，並不是只對台灣旅客不滿。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文，現在日本人的確對外國人反感，尤其是京都、大阪、東京等觀光地區的居民，不過新聞中提到的台灣旅客陋習，其實並不構成很大問題，「當地日本人也常常做一樣的行為」，此外，99.9%的日本人無法辨認對象是否為台灣人。

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「日本人的歐吉桑」進一步表示，外國旅客過多，確實讓當地人反感，但並未特別針對台灣旅客，「這是過去的台灣旅客前輩們的功績，也是這20年間的台日民間交流的成果吧」。他也提到，常對外國客大罵的某位日本網紅，偶爾也會表達對台灣旅客的好感，甚至與台灣旅客合照，「連那位網紅也有對台灣旅客好感，更何況是一般日本居民」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「在日本自由行，感覺簡單講幾句日文，就容易被當成日本人」、「其實重點不在於日本人會不會做，而是出國稍微注意國家形象」、「日本人不是針對你，他們是針對所有外國人」、「台灣人還是要不斷精進旅行時的禮貌」、「重點在於行為，不在人種」。