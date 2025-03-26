借YouBike「1現象」曝台人沒水準？過來人秒嘆：會決定用走的

▲單車車籃裡都是垃圾。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

隨著YouBike站點變多，越來越多人會選擇YouBike當做移動的交通工具，但畢竟是共享制度，不是每個人都愛惜使用。就有網友拍下車籃一幕，「台灣人素質有必要這麼差嗎？少數能好好運行公共自行車的國家，啊自己人帶頭順便當垃圾桶？」畫面引發共鳴，「有時要借，會無比心酸啊」、「真的很搞。」

原PO在Threads貼出一小段影片，只見他拍了好幾台YouBike的車籃，幾乎每一台都有垃圾在裡面，包括喝完的啤酒鋁罐、紙碗、衛生紙、寶特瓶、零食包裝，甚至還有疑似沒吃完的飯糰或油飯。直到拍到第六台、最角落的那台YouBike的車籃才總算空無一物，「希望大家好好維護腳踏車，我愛騎啊嗚嗚嗚！可是總不能每次都要順便幫忙丟垃圾吧？」

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影片秒釣出超多過來人，「永遠記得之前晚上沒注意，東西放籃子，結果沾到狗屎」、「太正常了，我看過垃圾袋，小的，整袋在裡面的。有時要借會無比心酸啊」、「不意外，我住的新竹兒童醫院周邊都是這樣，垃圾尿布往地上丟」、「真的很搞，不然就是飲料倒在裡面結果不擦，我把包包放進去直接沾到，噁心死==」、「現在真的超級多這種籃子裡面有垃圾的。」

還有人直嘆，「我有一次看了一圈，決定用走路的」、「沒有一次沒垃圾，害我都要在那邊選沒有垃圾的籃子，最後只能選垃圾看起來比較乾淨的那台車」、「最討厭的是，如果你騎上這台腳踏車，別人就會以為垃圾是你丟的」、「不只腳踏車籃子…搭自強號坐我旁邊的乘客，吃完的食物包裝下車時也不帶走，直接放在座位上，順手帶下車有什麼困難嗎？月台明明都有垃圾桶。」