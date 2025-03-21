Andy被提告　周品均曝「開庭壓力超大」：撐住！全台灣都挺你

▲周品均發文挺Andy。（圖／翻攝周小葳的勇敢生活、Andy老師）



記者鄺郁庭／綜合報導

眾量級Andy日前指控，經營10年的頻道被家寧一家人奪走，期間甚至只領3至5萬5000元月薪，最近則收到家寧媽要提告的通知。「網拍女王」周品均就在Threads表示，「跟我當年一模一樣的路徑」，並分享自己的血淚經驗。

看到Andy被張家告，雖然不知道會不會被起訴，但周品均就提到，不要低估被告的壓力，想起自己當年控訴財產被奪走、被家暴，也是被對方告：妨害名譽、加重毀謗，「第一次去開庭時真的很可怕，因為你會被記者包圍，鎂光燈狂閃」。

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再來，對方律師在庭上還曾瘋狂威嚇她，「身為小孩的媽媽，不要有前科比較好吧？」連她的律師都說「無法確定會怎麼判，還是妳有考慮和解嗎？」回家之後電視新聞都是自己的私事，網上還有一堆人留言罵「浪費社會資源，報這個幹嘛？離個婚要吵多久？好煩！」

但她只是提出離婚就被搶財產的受害者，「這一切又不是你願意的？你感覺自己彷彿被全世界拋棄了。」最後，可能很多人會說「Andy怕什麼？就算妨害名譽，罰個幾萬也還好？」她則認為不是當事人就都別說風涼話，「壓力是被告的人在承擔，而他只是個剛被傷害的年輕人」，隔空喊話「Andy加油！心理素質撐住！全台灣都在挺你。」

她也透露，自己也是開庭後才知道，不是說出事實就無罪，「如果對方不是公眾人物（例如張媽媽），你說出事實並散佈於眾，仍可能有罪。通常法官會勸：雙方要不要談一下和解？」