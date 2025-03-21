焚化爐技工月薪4萬！開賓士、家藏900萬現金　狂削2億手法曝光

▲▼高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄南區資源回收廠洪姓技工涉嫌趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，檢、調查出洪姓技工與電腦業者和資源回收業者勾結，在過磅站電腦系統動手腳，導致過磅數字短報，讓業者少繳處理費，不法圖利超過2億元，檢方偵辦後將洪姓技工等23人起訴，一審高雄地院判處洪男徒刑12年、張姓前技工處11年6 月、黃姓業者則處13年，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決刑度。

高市環保局是在2021年2月份發現，事業廢棄物地磅資訊系統疑似異常，經內部調查研析相關事證，並進行資訊系統證據保全後，主動移請檢、調偵辦，檢調發現是事業廢棄物地磅資訊系統異遭人動手腳，原先計算方式是過磅數字減掉倒完垃圾後第二次過磅數字，以重量來算處理費，但特定業者進廠，系統就會「自動」減量，最多甚至減少6至7公噸，經計算，一年來出現異常的數字超過萬筆。由於事業廢棄物代清理費越來越高，2017年起每公噸處理費從1700元調漲至2413元，2021年再漲至3150元，過磅數量短報對業者而言獲利可觀。

檢調發現2名前現任技工涉案，現任49歲的洪姓技工是負責地磅站相關業務，月薪約3至4萬左右，卻開賓士車，又在他的家搜到大筆現金和名錶，除了他，還有張姓前任技工，離職後經營資源回收業，利用熟知進出廠處理流程少繳了大筆垃圾處理費。

專案人員在他們家中共找到900多萬現金，也都有不少台名車以及名錶，但除了技工還有電腦維護人員、以及高雄5、6間環保業者、司機都涉案，檢、調偵辦後，將洪姓技工等23人起訴。

一審地院判處洪男徒刑12年、張姓前技工處11年6月、黃姓業者則處13年，另10名被告分處3年4月至8年4月不等徒刑，其餘10名被告獲判緩刑。

洪姓技工等13人不服上訴，高雄高分院審理後，駁回洪、黃、張等3人的上訴，其餘10人分處1年9月至7年6月不等徒刑，全案可上訴。