嘉南濕地生態保育召募企業夥伴　共創國際級候鳥友善棲地

▲農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動國土生態綠網，劃設嘉南海岸濕地保育軸帶，攜手在地社區及民間團體營造候鳥友善棲地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動國土生態綠網，劃設嘉南海岸濕地保育軸帶，關注嘉義布袋鹽田濕地、台南將軍鹽田濕地、二仁溪口濕地，攜手在地社區及民間團體營造候鳥友善棲地。

嘉義分署期待透過公私協力導入多元參與機制，規劃生物多樣性ESG專案，藉由「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」召募企業參與生物多樣性保育，實踐企業ESG及永續發展目標。

嘉義分署表示，嘉南海岸濕地保育軸帶擁有連綿且繽紛多樣的濕地環境，更是東亞澳候鳥遷徙線的重要中繼站，每年都迎接國際關注的保育類鳥種黑面琵鷺、諾氏鷸造訪蒞臨。

然而近年濕地面臨土地利用型態變遷，遭遇棲地面積減少與劣化等考驗，促使許多關心濕地生態的民間團體與公部門投入保育行動，包含營造候鳥友善棲地，參與巡守監測調查，以及強化濕地滯洪、揚塵抑制與淨化水質等生態系服務功能，並藉以提升居民的生活環境品質。

近年高雄市野鳥學會積極認養布袋九區鹽田，改善水文環境，透過溝渠疏濬、挖掘引水渠道、營造土堤及調節水位，創造多樣化的棲地環境，冬季成功吸引為數壯觀的黑腹燕鷗及800隻黑面琵鷺棲息。台南市野鳥學會投入將軍鹽田濕地的水文監測、高程量測與巡守調查，建立基礎生態資料庫，守護關注候鳥的重要棲地，並透過舉辦賞鳥活動、工作假期，推廣濕地保育及環境教育。此外七股將軍鹽灘濕地復育聯盟號召六個夥伴團體投入濕地保育工作，這些民間團體在有限的經費及人力資源下，戮力守護珍貴的濕地生態瑰寶，期待引介企業夥伴攜手合作，挹注資源共創濕地保育成果。

近年環境、社會與公司治理(ESG)已成為全球企業永續發展的重要趨勢，藉由推動企業永續報告及自然相關財務揭露(TNFD)機制，發揮企業社會責任，以回應「聯合國永續發展目標(SDGs)」及「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架(GBF)」，實踐企業ESG永續發展。嘉義分署因而規劃生物多樣性ESG專案，期待拓展企業合作夥伴，攜手在地保育團體協力投入濕地生態監測、巡守調查、棲地營造及舉辦環境教育推廣活動，深化嘉義布袋鹽田濕地、台南將軍鹽田濕地、二仁溪口濕地的棲地保育行動，共築國土綠網候鳥友善家園。

嘉義分署進一步說明，企業對公開之專案如有意願合作，可於公開徵求期間內填具申請書等文件至媒合平台供提案機關審查，或可聯繫嘉義分署自然保育科 (05-2787006轉393)了解專案內容及提案操作流程。嘉義分署上架平台之生物多樣性專案(類型)如下，詳情可至「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」網站查詢：一、布袋廢曬鹽田水鳥樂園的轉型之路-布袋鹽田濕地現生機(生物多樣性-棲地營造)；二、二仁溪x-打造「二仁溪流域博物館」2.0-二仁溪流域濕地生態保育專案(生物多樣性-棲地營造)；三、守望將軍水鳥樂園-攜手營造候鳥友善棲地(生物多樣性-棲地營造)。