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桃園電動機車補助拍板　祭出五大專案加碼好康最高補助36,000元

▲桃園電動機車補助拍板

▲桃園電動機車補助拍板。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動淨零碳排目標，桃園環保局25日公告「114年桃園市電動機車補助計畫」，除維持汰舊換新與新購電動機車的補助項目外，另推出「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」、「復興區居民或中低收入戶」等5項再加碼專案，最高補助金額為3萬6,000元，名額有限，請市民把握機會。

市府環保局長顏己喨表示，桃園市電動機車數逾10萬輛，市占率達7.21%，針對汰換二行程機車並有換購電動機車的申請者，最高可獲1萬5,000元補助。此外，民眾若有汰換105年12月31日(含)前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，最高補助1萬2,000元；民眾新購電動機車的申請，也有最高4,000元的補助，以上汰舊新購的總名額為8,500名。

顏局長強調，環保局今年推出的5項加碼專案，為了呼應市府婦幼政策，體恤青壯族群作為社會與家庭支柱的辛勞，並支持青年族群、原住民族群、復興區居民及中低收入戶等族群，呼籲市民儘早汰換老舊機車，選擇電動機車或搭乘大眾運輸，以減少空氣污染及碳排放。

今年所推出的5項加碼專案，除針對中低收入戶或復興區居民再加碼補助1萬元外，育有0-12歲幼童之家庭推出「婦幼E騎GO專案」加碼補助6,000元，提供2,500名額;36-45歲市民以「青壯騎行專案」加碼補助4,000元，提供2,500名額；18-35歲市民以「青春馭電專案」加碼補助1,000元，提供1,000名額。另新增原住民加碼補助的「原住民樂購專案」加碼補助1,000元，提供1,000名額。今年的補助金額最高可達3萬6,000元，為六都最高。

環保局指出，補助對象為年滿18歲以上且112年12月31日(含)前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且年滿18歲以上，其居住地位於桃園市且其配偶須在112年12月31日(含)前設籍於桃園市，最晚申請期限至115年1月10日止，申請文件可回溯到今年1月1日，市民可透過線上申請系統(網址：https://tydeposs.cc/)提出申請或上桃園市政府環境保護局官網查詢。

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