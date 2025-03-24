　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

▲▼桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了。（圖／翻攝爆廢公社） 

▲桃園一輛貨車停在停車格內，車斗直接擋住了測速照相機。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一輛貨車日前停在路邊的停車格，但車斗卻直接擋住測速照相機，讓不少網友看完笑翻。對此，警方表示，貨車司機停車並無違法，但測速照相機的設立位置有疑慮，將會釐清是否需要移位。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出3張照片表示，「這位司機大哥…雖然我不認識你但是我謝謝你…也欽佩你」、「測速照相停的好不如停的巧，八德介壽路」。

照片顯示，該貨車停在停車格內，但後方的車斗直接擋住、緊貼測速照相機的鏡頭，此文也吸引不少網友留言「英雄不一定都會有披風，但這個有帆布，帥炸」、「什麼叫會停車，這才叫會停車」、「回家路上有看到它，還想說車子怎麼可以歪成這樣？是裝多重？原來它是背負著鄉親們的願望呀」、「謝謝你貨車超人」。

▲▼桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼警方將與相關單位研討測速照相機的設立位置。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了。（圖／翻攝爆廢公社）

據了解，貨車停靠桃園市八德區介壽路二段的圍牆旁，該路段限速50公里。因該路段筆直，時常有人超速飆車，才會設置測速照相機。

據《中時新聞網》報導，警方表示，該貨車停的位置是合法停車格，行為並無不法，但有民眾對於測速照相機的設立位置有疑慮，因此將與相關單位討論是否將測速照相機移位；另外，貨車停靠時，測速照相機是否有動作，仍待釐清。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
天冷騎車「要先暖車嗎」　YAMAHA解答
小優首露面哭了！　認大嘴巴「收百則私訊狂罵」
蘋果晚間突襲發布新功能
台中男「開車撞女鄰居」！見她爬起再撞一次　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」　畫面瘋傳

桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

大陸漁船+海警船越界東沙捕魚　海巡署痛斥流氓行為扣6小舟反擊

嘉義遶境丟垃圾亂吐檳榔汁　女店員打掃被「8+9包圍」嗆關店

北市應召站雞頭拒捕傷2警！「躲車底」被拖出壓制　警匪追逐影片曝

台中男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次　影片曝光

快訊／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

快訊／「頭七隔天」再奪命畫面曝　大貨車司機驚喊：沒看到人

獨／人妻燃舊情卻要他再等10年　奪命男問法官：這是不是練痟話

借廁所偷走12萬！台南竊盜通緝犯被逮　103歲人瑞開心領回現金

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

佩甄願意和老公玩3P　「是GAY也OK」

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」　畫面瘋傳

桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

大陸漁船+海警船越界東沙捕魚　海巡署痛斥流氓行為扣6小舟反擊

嘉義遶境丟垃圾亂吐檳榔汁　女店員打掃被「8+9包圍」嗆關店

北市應召站雞頭拒捕傷2警！「躲車底」被拖出壓制　警匪追逐影片曝

台中男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次　影片曝光

快訊／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

快訊／「頭七隔天」再奪命畫面曝　大貨車司機驚喊：沒看到人

獨／人妻燃舊情卻要他再等10年　奪命男問法官：這是不是練痟話

借廁所偷走12萬！台南竊盜通緝犯被逮　103歲人瑞開心領回現金

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序！　市府：個人行為

達成慈善基金會捐助聯合奠祭350萬　助弱勢者尊嚴告別人生

領航猿BCL資格賽2度延長險勝　盧峻翔4線作戰仍飆20分

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

「民防團體、點訓」適用軍法？國防部：非現役軍人不受軍事審判

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」　畫面瘋傳

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

相關新聞

他撞見「清明節1商機」笑了：科技始終來自人性

他撞見「清明節1商機」笑了：科技始終來自人性

清明節即將到來，許多人近日也陸續前往掃墓祭祖，就有網友買紙錢時，發現竟有各種3C紙紮產品，包括SWITCH、iPhone16 Pro Max等，而網友們也不禁笑回，「天堂電信」、「請問冥府有發電廠嗎？」

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

網轟借派出所停車耍特權　賴清美怒喊告

網轟借派出所停車耍特權　賴清美怒喊告

彰化女議員借派出所停車遭轟走　警局長要究責

彰化女議員借派出所停車遭轟走　警局長要究責

中壢區「大樓磁磚掉落」　民眾手護頭彎腰跑過

中壢區「大樓磁磚掉落」　民眾手護頭彎腰跑過

關鍵字：

貨車停車測速照相機桃園熱議

讀者迴響

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面