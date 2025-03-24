桃園貨車停車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

▲桃園一輛貨車停在停車格內，車斗直接擋住了測速照相機。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一輛貨車日前停在路邊的停車格，但車斗卻直接擋住測速照相機，讓不少網友看完笑翻。對此，警方表示，貨車司機停車並無違法，但測速照相機的設立位置有疑慮，將會釐清是否需要移位。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出3張照片表示，「這位司機大哥…雖然我不認識你但是我謝謝你…也欽佩你」、「測速照相停的好不如停的巧，八德介壽路」。

照片顯示，該貨車停在停車格內，但後方的車斗直接擋住、緊貼測速照相機的鏡頭，此文也吸引不少網友留言「英雄不一定都會有披風，但這個有帆布，帥炸」、「什麼叫會停車，這才叫會停車」、「回家路上有看到它，還想說車子怎麼可以歪成這樣？是裝多重？原來它是背負著鄉親們的願望呀」、「謝謝你貨車超人」。

▲▼警方將與相關單位研討測速照相機的設立位置。（圖／翻攝爆廢公社）



據了解，貨車停靠桃園市八德區介壽路二段的圍牆旁，該路段限速50公里。因該路段筆直，時常有人超速飆車，才會設置測速照相機。

據《中時新聞網》報導，警方表示，該貨車停的位置是合法停車格，行為並無不法，但有民眾對於測速照相機的設立位置有疑慮，因此將與相關單位討論是否將測速照相機移位；另外，貨車停靠時，測速照相機是否有動作，仍待釐清。