網又傳「最快9月領到現金1萬」　正確資訊曝光！需由1人決定

▲最快9月普發1萬現金也是假消息。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

財政部公布113年超徵稅收金額達5283億元，國民黨團主張全民普發現金1萬元，日前瘋傳「定了！最遲6月發放！」證實為假消息，後來又有「最快9月領到現金1萬元」的風聲，讓民眾期待不已。對此，事實查核中心再次闢謠，主計長並沒有承諾最快9月發現金。

TFC台灣事實查核中心在臉書指出，網路瘋傳主計長說「最快9月領到現金1萬元」的話，經過查核後，這是錯誤訊息，「主計長沒有這樣說」。

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事實查核中心3點說明，首先，主計長陳淑姿3月24日在立法院表示，她沒有說過9月開始普發現金，普發現金政策要行政院長決定，主計總處的立場也反對把普發現金「常態化」。

第2點「網傳說法是媒體錯誤解讀」，傳言來自部分媒體報導，聲稱是依據主計總處報告。但主計總處受訪表示，這是媒體錯誤解讀，報告僅表示8月底會送交115年總預算案給立法院，跟發放現金沒有關係。

第3點「普發現金提案尚未完成立法」，國民黨所提普發現金特別條例仍在立法院審議，民眾黨3月25日亦宣布將提出草案，會送立院併案審查。也就是說，在野黨所提普發現金法案，目前都尚未完成立法。

事實上，立委李坤城詢問普發現金1萬元是否9月領到？陳淑姿以「不可能」回應，當初普發現金有其特殊目的，因為當時為了加速經濟振興、促進疫後消費，才會有特別條例送到立法院審議，經過立院審議後才編列預算，當時經濟成長率才2.1%，是希望維持經濟成長才會發放現金。

陳淑姿強調，如果稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。累計賸餘需要等審計部肯定後，再編列預算，會比預算中對民生重要項目列為優先項目，不一定是發放現金才算是對民生有利。