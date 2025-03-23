陸配「亞亞」被限期離境！事實查核中心董座：裁定有瑕疵

▲亞亞被處分25日前離境，引起台灣民眾關注。（資料照／記者蔡紹堅攝）



記者柯振中／綜合報導

陸配網紅「亞亞」劉振亞的言論引起爭議，因此被處分25日前離境，台北高等行政法院則是引用聯合國「兩公約」的規定，駁回劉女停止執行的聲請。對此，台灣適時查核中心董座羅世宏認為，台北高等行政法院的裁定存在瑕疵，「主要問題在於：法院混淆了國際公約對締約國之立法義務，與對個人所能直接適用之法律責任之界線。」

羅世宏在臉書上表示，《公民與政治權利國際公約》（International Covenant on Civil and Political Rights，下稱ICCPR）當中的第20條當中，共有兩條規範，分別是「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，以及「任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止之」。

羅世宏說，雖然我國2009年制定了《兩公約施行法》，將ICCPR與《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）納入國內法體系，但至今法規中仍無具體條文，將「鼓吹戰爭的宣傳」明文定義為違法、予以禁止。

這意味著ICCPR的第20條規範，僅為對締約國的立法義務性規範，而非可直接對個人處以不利處分之明確法律條文。若我國政府認為規範應予以落實，那麼該由立法院明確制定相應法律，規範何種行為構成「鼓吹戰爭」的要素，並明訂法律效果、執行標準。在法律上未具體化以前，任何以此作為處罰依據的行政行為、司法判決，都有違反法律保留原則、罪刑法定主義之虞。

此外，羅世宏認為，法院將ICCPR的第20條視為可直接援用的法律依據，未經說明與《兩公約施行法》第8條所要求的「依國內法之程序與規範」適用方式的關聯，也沒有檢視我國現行法律當中，是否有針對「戰爭宣傳」的明文禁止、處罰規定，直接將抽象國際義務化為行政懲處正當性，顯然違反國際人權法在國內適用的基本理解與程序要求。

▲▼陸配亞亞的許多影片都主張統一，近日受到討論。（圖／翻攝抖音）



羅世宏提到，法院對劉女言論內容的判斷，只停留在劉女支持中國以武力統一台灣的立場等同於「鼓吹戰爭」，並未就劉女的言論是否具備「煽動實質暴力行為」、「製造即時安全威脅」、「具有戰爭動員之功能」等構成要件進行具體分析。

羅世宏指出，聯合國人權事務委員會在第34號一般性意見中明確指出，任何限制言論自由的法律，必須明確、必要且合比例，尤其牽涉國家安全之言論，更應證明具有「直接與即時威脅」。雖然本案的言論具爭議性及敏感性，但法院並未具體說明，這些言論對我國安全如何構成即時危害，僅以抽象認定作結，顯然與國際標準有重大落差。

羅世宏認為，就算劉女的言論激進，主要卻是政治觀點表達，尚未具備組織、資助、計畫或動員暴力的事實，也沒有構成即時、直接的戰爭行為煽動。法院未就言論內容進行嚴謹分析，將這些一律歸為「鼓吹戰爭」，有過度延伸、解釋之虞，削弱了政治性言論的憲法保障地位。

羅世宏還說，法院未檢視移民署撤銷居留許可、限期出境的行政處分，是否符合比例原則。劉女在台婚姻移民，配偶是台灣籍，劉女的社會生活、家庭重心都在台灣。要適用最嚴厲的措施，應符合目的正當、手段必要、損害最小等要素，但法院對於是否採取更為溫和的替代手段，如行政警告、公開譴責或限制行為命令等，沒有進行任何討論，也未衡量在台家庭關係之破壞性影響，顯見裁定對人權保障欠缺審查密度。