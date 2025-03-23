陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

▲主計長陳淑姿在花蓮宣講，有鄉親遞加油紙條到後台。（圖／謝子涵臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨昨天（22）在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講會，主計長陳淑姿也到場發表演說，她告訴台下的民眾，她單身，父母不在了，所以全心全意都在工作上，她沒有當祖母，但她是行政院主計長；此番談話，引起台下民眾熱烈掌聲。行政院副發言人謝子涵也透過臉書表示，有花蓮鄉親把加油紙條遞到後台給陳淑姿，上頭寫道「謝謝您用專業守護台灣」。

日前，立法院審議中央政府總預算覆議案時，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢陳淑姿問「當阿嬤了沒？」結果陳淑姿回應「我單身」，這一幕在網路上引起熱議。對此，陳淑姿22日受邀出席民進黨在花蓮舉辦的「人民是頭家」的政策宣講會，她再次反擊傅崐萁，她向台下的群眾表示，「我單身，但我父母不在，所以，我全心全意都在工作上。所以，我沒有當祖母，但是我是行政院主計總處主計長， 我以此為榮」。

對此，謝子涵透露，還有花蓮鄉親把加油紙條遞到後台給陳淑姿，上頭寫道「謝謝您用專業守護台灣！」她說，感謝每一位向行政院長卓榮泰、執政團隊加油、為主計長打氣，為政院一同向更多人說明總預算與財劃法窒礙難行的朋友。

謝子涵表示，國家是大家的，預算是人民的！預算攸關民生，主計人員兢兢業業把關人民的錢包，編的預算都是人民的福利、國家的建設、全民的未來。她說，今年總預算刪減數字是歷年新高，影響各機關運作，有些局處連水電費都繳不出來，主計長當了四十幾年公務人員，從沒見過這種情況。

最後，謝子涵說，非常珍惜每一場邀請、每一個說明的機會，拜託大家一起團結捍衛每一項讓台灣安全、台灣安定、台灣安心的施政、一起支持行政團隊。

▼主計長陳淑姿在花蓮宣講，有鄉親遞加油紙條到後台。（圖／謝子涵臉書）

