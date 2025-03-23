普發緊急救難包遭質疑！花蓮縣府說明緣由：與大罷免無關

▲花蓮縣府表示，普發緊急避難包及救護包與罷免活動無關，有心人士勿捕風捉影。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

媒體刊載針對花蓮縣籌辦緊急避難包及救護包普發一案，民眾發出質疑。花蓮縣政府表示，相關作業鑒於去年0403大地震後，為保障花蓮鄉親安全權益而辦理，早於去年10月23日辦理招標，並於同年12月3日完成決標，與今年所發起之罷免活動無關，籲請有心人士勿捕風捉影。

縣府強調，緊急避難包及救護包在天災發生時能為民眾避難提供可靠支援，縣府全體同仁持續恪盡職守，守護人民生命財產安全。

113年4月3日早上7時58分，花蓮縣政府南南東方25公里處發生規模7.2的有感地震，造成18人罹難、1,155人受傷之災情，更造成縣內多棟建築物毀損，眾多災民無家可歸的狀況；同年6月21日日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高率團親赴花蓮捐贈防災地震包一批，當時花蓮縣政府將獲贈之防災地震包優先發送給縣內遭開立紅黃單危險建築物之災民，雪中送炭的善行義舉，讓花蓮人備感暖心並獲得熱烈回響，許多民眾來電表示想索取緊急避難包以備不時之需。

有鑑於花蓮縣位於板塊交界處地震頻傳，且近年國家災害防救科技中心也針對花蓮外海之琉球海溝提出百年週期將屆之海溝型強震預警，花蓮縣政府本著居安思危及未雨綢繆的精神，經議會同意編列新台幣6500萬之預算辦理緊急避難包及救護包採購案，規劃設籍於花蓮縣之縣民每戶皆可免費獲得緊急避難包及救護包各1個。

消防局嚴謹擬訂規格後，移請縣府採購中心辦理採購相關事宜，於同年10月23日第一次上網公告招標，11月13日流標，後續分別於11月19日完成救護包（B項）及11月25日避難包（A項）廠商之資格審查，同年11月27日及29日完成A項避難包及B項救護包之評選作業，並順利於12月3日完成決標。

花蓮縣政府表示，目前緊急避難包及救護包廠商皆已陸續交貨中，且經各鄉鎮市公所抽樣送第三公正單位檢驗均合格，避難包內附贈1冊緊急避難包物品檢核表，提醒民眾養成定期檢核避難包內容物使用期限的習慣；在救護包的部分，則為同色系的小型收納包，內有LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等可緊急包紮、止血、求救及避難之簡易裝備耗材，民眾於領取後務必第一時間確認避難包產品性能及外觀是否有缺陷、毀損，救護包部分除外觀本體確認外，內容物有無短缺或毀損等，可直接與各鄉鎮市發放人員更換良品。

花蓮縣政府提醒民眾面對未來未知的地震風險千萬不可掉以輕心，應平時就整備好緊急避難包及緊急救護包，與家人確認緊急避難路線及避難集結點，一旦發生地震做好趴下、掩護、穩住三步驟，如有發生人命傷亡之狀況請務必立即撥打110或119報案，以確保居家生命財產安全。