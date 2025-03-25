bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」慶兒童節　12歲⭣免費吃炸雞薯條

▲bb.q CHICKEN推出連假限定餐點及優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的兒童連假，韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」搶先祭出限定餐點及優惠，限時1個月5種調味炸雞千元有找，加碼連6天家中有12歲以下兒童送「童樂餐」1份，4月1日起正式開跑。

搶攻連假商機，bb.q CHICKEN推出「嘿皮歡樂餐」，內含可任選兩種口味的「半雞拼盤」1份，還有蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬3種超人氣口味的「去骨炸雞拼盤」、炸薯條及汽水組合，優惠價899元，點該套餐選擇不重複口味最多可吃到5種口味炸雞，CP值超高，4月1日起至4月30日於全門市開賣。

▲家中有12歲以下兒童出示證件買指定餐點即可免費吃「童樂餐」1份。

4月1日起至4月6日凡至門市內用、外帶購買「嘿皮歡樂餐」，且家中有12歲以下兒童出示證件，經確認後即可再獲得「童樂餐」1份，內含小朋友最愛的起司去骨炸雞3塊+薯條半份。

▲漢堡王祭出限時10元漢堡優惠。

漢堡王即日起至3月31日則祭出限時加碼優惠，期間只要購買雙層火烤牛肉堡或三層火烤牛肉堡，加10元就能多吃同品項漢堡1顆，換算下來，雙層火烤牛肉堡2顆只要119元，三層火烤牛肉堡2顆則特價149元，各門市售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。