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學者：中共對統一有時間表　「武統」取決於美中關係

▲▼國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢於政大演講。（圖／記者陳冠宇攝）

▲政大東亞所特聘教授王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

《經濟學人》封面故事曾說，台灣是世界上最危險的地區。外界也高度關注，中共犯台是否具有「時間表」。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢斷言，中共對於「統一」具有時間表，但是對於「武統」，則要取決於美中關係。

身兼政大國關中心主任的王信賢，今（25）日以「『川普2.0』的國際影響與政經效應」為題進行演講。

過去一段時間，包括美國軍方在內的許多分析，都指中共可能在2027年武力犯台。

王信賢解釋，此論述來自於三個判斷，第一，中共將於2027年舉行二十一大，中共中央總書記習近平若要繼續第四任期，勢必要拿出政績，而在經濟下行、房地產等眾多問題之下，對台的「政績」就成為關鍵。

第二，2027年為中共建軍百年，大陸除了軍事現代化的目標，「祖國統一」可能也是重點。第三，不少專家預估，2027年美中軍事會在西太平洋達成一定的平衡，不過對此，王信賢仍抱持保留態度。

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

▲美中台關係。（圖／路透）

王信賢接著強調，中共對於「統一」有時間表。他分析，2049年中共建政百年的目標是全面建設社會主義現代化國家、實現「中華民族的偉大復興」；習近平更多次談及，統一是中華民族偉大復興的必然要求。因此，「統一是有時間表的」。

但是對於「武統」，王信賢認為完全取決於美中關係。他解釋，法理台獨並非台灣自己能決定，一定要有美國（支持）。此外，武統還取決於西太平洋的美中軍力對比，以及美國對中共武力犯台時是否協助的態度，包括美日安保的「周邊事態」是否啟動等。

因此，王信賢認為，美中關係發展，以及中共如何評判美國對台灣的態度，都是非常關鍵的因素。

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