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彰化成美公堂化身兒童博物館　兒童節連假12歲以下入園免費

▲今年成美公堂化身成兒童館，12歲以下入園免費。（圖／成美文化園提供）

▲今年成美公堂化身成兒童博物館，12歲以下兒童入園免費，歡迎親子同遊。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖成美文化園，紫藤瀑布花海大爆發，適逢「成美公堂」140周年，今年結合兒童節推出一系列慶祝活動，12歲以下兒童均免費入園，以及親子闖關抽獎品。獎品項目包含飄漆扇體驗、羅黏香彩繪等多項DIY手作體驗，以及小植栽、祈福木牌等獎品，讓每位入園的小朋友都有獎品帶回家，4月3日至4月6日期間，機會難得，不容錯過。

▲彰化成美文化園，今年兒童節12歲以下免費。（圖／成美文化園提供）

▲今年成美公堂化身成兒童博物館，12歲以下入園免費。（圖／成美文化園提供）

成美文化園表示，今年成美公堂「百年常民生活博物館」開放民眾參觀，公堂內共有44間展間，每個展間都規劃不同主題，活動三大亮點．以童玩為主題，包含童玩聚落．及各式復古玩具，讓民眾沉浸式體驗古早常民生活，遊具融入禮、樂、射、御、書、數等「六藝展間」供兒童遊玩。此外，連假期間還加入了DIY手作體驗課程、親子漢服體驗等等活動。

▲彰化成美文化園，今年兒童節12歲以下免費。（圖／成美文化園提供）

▲今年成美公堂140周年，化身成兒童館，12歲以下入園免費。（圖／成美文化園提供）

成美文化園執行長章嘉和表示，除了讓大朋友與小朋友玩得盡興外，成美文化園也為到訪遊園民眾推薦園區內的松柏軒。松柏軒是全台唯一座270度環景景觀，不僅可以享受美食還可以欣賞戶外美景，一舉兩得。兒童節連假期間12歲以下兒童免費入園，每套兒童餐均加贈珍貴的飄漆扇。

▲彰化成美文化園，今年兒童節12歲以下免費。（圖／成美文化園提供）

▲今年成美公堂化身成兒童館，12歲以下免費入園童玩體驗。（圖／成美文化園提供）

成美公堂是始建於1885年，今年已140歲生日，晉升台灣百年名園行列。園內建築與景觀記載著橫跨三個世紀的歷史故事，每周假日還有免費的專人導覽場次，介紹園區建築與景觀（導覽時間為10:00、14:00、15:00各一場，以現場公告為準）。此外，成美文化園在3-4月期間進入許願藤花季，浪漫的紫色花海廊道是每年必看重點，大人可以賞花、小孩有玩具與體驗活動，適合家庭、親子一同出遊。

▲彰化成美文化園，今年兒童節12歲以下免費。（圖／成美文化園提供）

▲今年成美公堂化身成兒童館。（圖／成美文化園提供）

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