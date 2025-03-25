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童趣不打烊！斗六兒童節活動3月29日膨鼠公園熱鬧登場

▲斗六市公所今日舉辦2025斗六市兒童節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市公所今日舉辦2025斗六市兒童節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗六市公所連續多年辦理兒童節活動，今年以「童趣不打烊」為主題，將於3月29日在人氣熱景點斗六膨鼠森林公園盛大舉行，今（25）日召開兒童節活動宣傳記者會，並邀請《佳瑩舞蹈團》帶來精彩舞蹈開場演出，為今年兒童節活動揭開序幕。

斗六市公所希望兒童能遠離3C產品，走出戶外參加活動，到活動現場參與多項趣味體驗，設置讓小朋友盡情放電的大型氣墊，觀看具教育意義的兒童劇團表演和各校藝文演出，抒發孩童壓力，透過互動遊戲能增進親子情感；今年兒童節禮物每位國小及幼兒園學童都可以拿到由市公所精心設計的防潑水袋，總計送出1萬3800個給斗六市學童，留下美好的兒童節回憶。

▲斗六市公所今日舉辦2025斗六市兒童節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年兒童節禮物每位國小及幼兒園學童都可以拿到由市公所精心設計的防潑水袋，總計送出1萬3800個給斗六市學童。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市公所說明，活動當日將進行模範兒童表揚及矽品暨日月光文教基金會獎學金頒獎，鼓勵表現傑出的小朋友們繼續努力向學及自我肯定，符合模範兒童表揚有48位，另外符合矽品獎學金同學有58位。美好午候亦安排一系列精彩的斗六市內學校特色藝文表演及狐蒙家族馬戲團表演，除了YOYO姐姐唱跳秀活動中也都有特定時段開放報名的趣味體驗可以參加。

周邊也有規劃餐飲市集攤位並有打卡拍照區和限量帆布袋可兌換。最後透過「小蠟筆劇團」的熱情與活力跟台下小朋友們互動。市長林聖爵表示，希望我們國家的幼苗，在家長陪伴之下，能夠到安全、快樂的環境下參加今年的斗六兒童節活動，留下人生難忘美麗且快樂的回憶，讓親子於假期中一起走出戶外活動，也讓親子感情更緊密。

▲斗六市公所今日舉辦2025斗六市兒童節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025斗六市兒童節今年以「童趣不打烊」為主題，將於3月29日在人氣熱景點斗六膨鼠森林公園盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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