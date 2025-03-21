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宜蘭高鐵長隧道難救災？　鐵道局列4大措施：防災逃生符合安全規範

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵延伸宜蘭規劃興建10座隧道。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭規劃興建10座隧道，其中最長單一隧道估有8公里，引發搶救災困難以及沿線禁限建等質疑，交通部鐵道局今(21日)說明，英法海底隧道長逾50公里、日本青函隧道長逾53公里，長隧道在高鐵建設中相當常見，高鐵延伸宜蘭隧道防災符合安全規範，沿線土地利用保障民眾權益，辦理過程符合程序及法規。

近日有民眾投書媒體，關切高鐵宜蘭延伸計畫的隧道災害應對與沿線禁限建規定，及辦理程序等議題，鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭計畫共規劃10處隧道，隧道群總長度為33.8公里，以八號隧道8.0公里為最長。

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鐵道局進一步指出，相較於國內外營運中高鐵隧道長度，在國內西部高鐵最長隧道為「八卦山隧道」長約7.4公里；在歐洲連接英法的「歐洲之星」，其行經「英法海底隧道」長約50.5公里，其中海底部分37.9公里；在日本連接青森市至北海道(新函館)的新幹線，其行經之「青函隧道」長約53.85公里。這些案例顯示，長隧道在高鐵建設中相當常見，特別是在山區或地形複雜的地區，是必要的重要基礎設施。

針對高鐵隧道防災及逃生規劃，鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫各隧道逃生規劃均符合《高速鐵路建設技術規範》之安全規定辦理，規劃採取4大措施確保安全，首先是設置4座豎井及8處橫坑，確保每一橫坑、豎井或隧道洞口逃生間距不超過3000公尺。第二，逃生出口步行200公尺內設置至少1,500平方公尺的安全區，並設置6公尺寬的聯外道路，以利救援車輛進出及緊急救援使用。

第三，安全區內將設置緊急聯絡電話及基地台，確保通訊暢通。第四，營運期間將與新北市及宜蘭縣消防救護體系合作，建立完善的緊急救援計畫，提高救援效率。

高鐵沿線土地使用規範禁限建規定方面，鐵道局表示，根據《鐵路兩側禁建限建辦法》規定，高鐵「禁建範圍」均為高鐵徵收路權範圍，並不影響民眾權益；高鐵「限建範圍」劃定係自高鐵路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬之廊帶，「限建」目的僅在於管制，使不影響高鐵結構及營運安全，即限建範圍內的建築或開發行為須事先向主管機關(交通部鐵道局)提出申請審查同意後即可進行，並非完全限制開發。

至於限建範圍內的建築或開發行為，鐵道局指出，申請人可向當地主管機關提出申請，經審核同意後即可進行建設。相關規定將於協議價購及用地徵收階段通知受影響民眾，並透過用地取得階段之公聽會及協調會聽取意見，確保權益不受損害。

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