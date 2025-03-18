強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

▲台南市消防局第六大隊於3月18日在帝凡內大樓辦理高樓層火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

現今因人口密度逐漸增加，高層建築物之數量越趨增加，一旦發生火警，濃煙容易藉由空調管道迅速蔓延，而火勢也將迅速竄燒；消防人員於搶救上及人員疏散逃生部分就相較一般建築物困難許多。

有鑑於2024年新竹市2名消防人員於搶救高樓火警發生殉職案件，為加強消防人員搶救應變能力，並增強指揮官及幕僚人員指揮管制作業能力，台南市消防局第六大隊於3月18日在帝凡內大樓辦理高樓層火災搶救演練。

本次演練模擬情境，係模擬地下室汽車起火，消防人員到場後經由關係人及消防系統來確定火災發生位置，並立即派員進入搶救，火勢很快就獲得控制，但濃煙已隨管道間蔓延，造成高樓層起火燃燒，消防指揮官立即啟動高樓搶救模組，並依該搶救模組設定前進集結站位置、作業梯、疏散梯等，以便後續實施人員管制、水源供給、人命救助、入室搜索、滅火攻擊、消防人員受困救援等各項假定訓練項目。

本次演練目的在於使消防人員熟悉運用高層建築物消防專用緊急升降機、連結送水管及中繼消防泵浦等設備來協助救災；另一方面高樓救災比起一般建築物救災更加複雜且困難，因此火場指揮及相關作業，需有更多的配套方能使救災更加順遂及安全，因此藉由此次機會讓指揮官及幕僚人員熟悉各項分工作業，並從中找尋精進之處，以提升高層建築物火災搶救效能及安全。

消防局長李明峯表示高樓建築物有火災發生時容易濃煙蓄積、高溫、民眾逃生及搶救困難等特點，唯有加強宣導提升民眾防火安全意識以及強化大樓於發生時之自主應變能力，另消防人員藉由各項演練及訓練，以加強搶救效能，才能確保民眾、消防人員安全。

市長黃偉哲表示住宅大樓是許多人的住處選擇，因此必須更注重消防安全之維護，藉由實地消防演練提升社區居民防災觀念，同時使消防人員可熟悉高樓建築環境及預擬搶救方案，能有效提昇整體搶救效能，保障民眾安全的居住環境；另外近來地震頻傳，呼籲市民朋友平時做好各項防震準備，地震來臨時記得抗震保命3步驟：趴下➡掩護➡穩住！