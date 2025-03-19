重大突破！台灣申請「豬瘟非疫國」　獲WOAH委員會建議「同意」

▲台灣拚亞洲首例！申請「豬瘟非疫國」初步過關，5月公布結果。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

農業部今（19日）表示，我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序。會員國若無異議，該認定將於5月WOAH年會正式獲得通過，顯示我國動物防檢疫成果再獲國際肯定，對台灣豬肉產品的國際市場發展具有重大意義。

農業部表示，傳統豬瘟是世界動物衛生組織（WOAH）表列重要疾病，台灣自從2005年撲滅最後一例豬瘟案例後，陸續推動多項防治計畫，有效控制疫情。2023年7月，全國豬隻「拔針」，全面停止施打豬瘟疫苗，又歷經長期監測與嚴謹自我評估後，農業部在去年8月正式向WOAH提交申請，現在，終於得到WOAH科學委員會的「同意」建議； 距離「三大豬病非疫區」真的只差最後一步。

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農業部指出，接下來進入到預告跟評論程序，只要期間會員國沒有提出異議，台灣就能在今年5月的WOAH年會上正式通過認證，成為「豬瘟非疫國」。若一切順利，台灣將成為 亞洲唯一 同時獲得「豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟」三大非疫國認定的國家，寫下歷史新頁。

農業部表示，這份成就來自全民的努力，感謝所有養豬業者、防檢疫人員以及相關單位的堅持與付出，讓台灣豬產業站穩世界舞台。農業部也將持續強化邊境檢疫，確保豬瘟防疫成果，讓「台灣豬肉」不僅在國內安心享用，更能邁向全球市場，成為世界級的台灣驕傲。



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