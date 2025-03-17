　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力，但震後至今，2千多件紅黃單住戶，只有2戶拿到補助款，外界捐款只有4千多萬元，民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災？

另外，災民陳情，最嚴重的是『缺工』，就算拿到補助經費，卻找不到人來重建修繕，『缺工』無法解決，災民家園將難以重建！

0121台南地震因應對策及處理情形專案報告，17日在新營民治議事廳舉行，市長黃偉哲也出席說明目前的救災處理現況，並說明上周去日本公出，除了協助農友推銷農特產品，更是去接受日本友人的捐款來協助楠西災民。

蔡育輝指出，救災存在賴總統和黃市長一念之間，賴清德在0206大地震廣用媒體宣傳，外界捐款多，黃偉哲市長怕影響過年期間台南市的觀光，不太敢利用媒體宣傳，中央和台南市府2025年度預算，補助民間團體經費，共計23億4999萬元，台南市府8年會計剩餘款有258億元，民進黨中央光1年的稅收，超收高達5000多億元，為何楠西大地震，中央和地方政府，拿不出錢補助災民？

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡淑惠說，調查顯示全市通報4120件，未匡列戶數2065件，加上2055件紅黃單，因此，災民們需要申請房貸，請市府讓災民們了解，優惠貸款房貸利率1.187，中央政府讓八大公股銀行都可核貸，房屋全倒可貸款350萬，最高年限20年，原則上貸款不用財力證明，可以寬限5年，前5年每月利息3462元，5年後，每月還2萬多元；若貸150萬，最高年限15年，寬限期3年每月利息1500元，3年後每月還1萬多元，災民們需要這些資訊協助。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞說，天災是無可預測無法阻擋，台南市重大災害準備金有15億元，拿了其中的12.5億元，來救助0121大地震災情，夠補貼嗎？因為這次災情，不只楠西，玉井還有東山等地都出現災情，市府應該跟中央反映這情況，補助款不夠中央就應該協助，因為這是重大災害。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林美燕說，市府團隊幾乎已完成1930間房舍的勘查和評估，市府應該趕緊將評估報告結果寄送給災民，讓災民拿到報告的結果去申請經費，災民們災送件後7到10天能拿到補助經費，可是目前為止，只有2件拿到錢，市府應該去了解原因。
蔡宗豪說，地震不只造成楠西玉井冬山等地嚴重災情，連台南市中西區都出現狀況，出問題的來亞大樓，10年前就被鑑定為海砂屋，這棟危樓一直沒處理，年初二部分女兒牆如下雨般剝落，還好無人傷忙，希望市府能全面盤點，大樓的公共安全狀況。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

方一峰說，台南今年地震頻傳，0121大地震更讓台南山區民災花園被毀，因為在過年期間，新聞並沒有持續關切，市府雖然努力，災民卻認為市府漠不關心，顯見溝通聯繫上出了大問題，市府應該趕緊補救。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許至椿說，有2千多戶未貼紅黃單，這些災民是否能拿到政府補助，還是他們要自行處理，市府應該給個答案，未開單戶數多，市府內部應該放寬，不能營業是否應減免，都應討論。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧崑福說，0121大地震其實比0206更嚴重，可是0206外界捐了40億元，但0121有兩三千間房屋全倒或半倒，其實這次比0206財損更嚴重，可是捐款額度差天差地，請市長加油讓企業多捐款。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤榮智說，楠西玉井南化重要損失，災害重建市府到底出多少力，楠西國中兩棟全毀，重建要2年多，楠西國小正常上學和東山國中也是一樣，不要讓孩子沒地方上課，請教育局加油。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾培雅說，每天跑基層就會聽到選民抱怨，0121大地震，市府都沒關心，捐款也不多，問題到底出在那裡？她聽說市府有一個復原推動會報，一個禮拜開兩次會，聯合會報在楠西，區長聽說也跟里長密切聯繫，為何市民還會抱怨，市府應該去了解原因。

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝說，她率領國民黨團送愛到前去楠西災區民，好多災民跟她陳情，除了鑑定、補助，另一個最現實也是最嚴重的問題就是『缺工』，災民們哭訴，台南市到處都在進行重大工程和建設，市府提供重建團隊電話，結果都是目前沒有工人，必須要等，所有就算災民拿到補助經費，卻找不到人來重建和修繕，『缺工』問題嚴重，請市府全力協助，否則災民還是只能繼續住帳棚和自家車哩，家園將難以重建！

▲0121地震至今仍有災民睡帳篷和自家車裡，台南市議會國民黨團和無黨聯盟感謝黃偉哲市府團隊的努力外，質疑民進黨中央稅收超徵5000多億元，為何不拿錢出來救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長解釋說，地震災損，不是賠償，是救助，所有款項究竟需要多少？必須等到紅黃單確定，花蓮地震，提供中繼屋花了半年時間，市府團隊已經非常努力和認真，在處理楠西等大地震事宜，紅黃單補助完，救災剩餘款才能幫助未匡列的住戶，山區居民因為都是老人和農民，申請房貸，會用專案處理，單一窗口延長時間會研議，20日前報告補助方案等所有事宜，另外，有關楠西市場樓上有住人，若經調查，實際有人居住在楠西市場，這次未納入慰問補助，將研擬補救措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／比特犬2度開窗咬騎士　飼主移送動保處開罰
64萬YTR圓夢「宣布新身份」！　跨界電視主持憂：身材不夠好
獨／比特犬開窗！騎士遭緊咬拖行26秒　傷勢曝光
快訊／台中警局長道歉：對處理員警調查懲處
快訊／南韓直升機降落時遭「衝撞」！　整架焚毀
房貸授信額度成數均下滑　「準新青安族」喊：拿不到寬限期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

又抓到了　屏東監理站查檢驗員揪出偽造車牌

賞螢起跑！大農大富螢光盛會開幕　森林小火車毎日5班列遊全區

竹市廉政產官學青論壇登場　提升公共工程品質與行政效能

台南酒駕大執法　2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

水里地政事務所自行開發APP　用手機即可連線印表機免費列印

囤房稅2.0上路　屏動縣府提醒房東需注意申報時間

崑大餐飲系師生齊心響應公益　灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

竹山迎媽祖祈福文化節進行中　社寮四里遶境駐駕3／18回鑾連興宮

陳怡珍關心來亞大樓拆除重建進度　確保住戶權益

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

又抓到了　屏東監理站查檢驗員揪出偽造車牌

賞螢起跑！大農大富螢光盛會開幕　森林小火車毎日5班列遊全區

竹市廉政產官學青論壇登場　提升公共工程品質與行政效能

台南酒駕大執法　2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

水里地政事務所自行開發APP　用手機即可連線印表機免費列印

囤房稅2.0上路　屏動縣府提醒房東需注意申報時間

崑大餐飲系師生齊心響應公益　灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

竹山迎媽祖祈福文化節進行中　社寮四里遶境駐駕3／18回鑾連興宮

陳怡珍關心來亞大樓拆除重建進度　確保住戶權益

《灌籃高手》神奈川王者阿牧畢業了！成熟外貌網笑：這老師吧

凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

國際運動及健身展下週登場　國際論壇、台灣大力士競賽受關注

大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

張學友抱病廣州登台復唱！　「拿手帕不時擦鼻水」向歌迷道歉

楊祐寧妻Melinda品牌nomel推超燒服飾支線！橘標長褲、格紋化妝包必收

花蓮婦中風左側癱！口水失控還漏尿　中西合療3個月恢復正常

中國發展高層論壇下週登場　習近平擬見高通等跨國企業CEO

律師介紹本票暗黑方法「簽父母名義」！她勸找正規管道勿亂簽

地方熱門新聞

女洗澡被開窗　噁男露半張臉偷窺罰3千

「人民是頭家」桃園場：藍白濫刪總預算

玉山樂齡·山風漫步活動4月底登場

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變

台南佳里民宅炊事不慎險釀災謹記「人離火熄」安裝住警器

灰面鵟鷹過境八卦山料25日前達高峰

台南酒駕大執法2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

成大最新研究多接觸綠地與避免空汙氣喘兒鼻腔腸道偏向健康菌相

南消攜手光電業者強化太陽能供電搶救安全機制

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

陳怡珍關心來亞大樓拆除重建進度確保住戶權益

崑大師生齊心響應公益灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

雲林男遊桃園「行李錢包掉公車上」　警協助找回

囤房稅2.0上路　屏動縣府提醒房東注意申報時間

更多熱門

相關新聞

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

國民黨主席朱立倫今（17日）與國民黨團於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投，以反制大罷免。對此，立法院民進黨團總召柯建銘指出，大罷免二階連署完成後，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，那時藍白早已下課，跟不上法定8月23日的公投日。綠委林俊憲也大酸，國民黨希望罷免與公投同時投票，而以現在罷藍委的進度推算，到時罷免早就投完票了，否則最早成案的一批，就會超過法定60天投票期限，簡單講藍營就是「白忙一場」。

台南酒駕大執法2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

台南酒駕大執法2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

科學園區房價下修　高雄園區季跌幅4.7%居冠

科學園區房價下修　高雄園區季跌幅4.7%居冠

黃國昌嗆綠標題假訊息　一條龍抹黑

黃國昌嗆綠標題假訊息　一條龍抹黑

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

關鍵字：

拿錢救災台南藍軍民進黨救災缺工

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面