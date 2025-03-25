　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態男闖女性車廂！印度23歲女經理險遭侵犯　「跳下火車」保清白

▲▼火車,列車,火車座位,火車車廂。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲印度一名女經理搭乘女性車廂，卻險些遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

印度日前發生一起驚悚案件，一名23歲的女經理搭乘火車，期間乘坐的是女性專用車廂，怎料竟有一名男子闖入，並且逼迫她提供性服務，情急之下她只能跳下火車以保住清白。目前案件已立案，警方正在追查當中。

根據印度媒體報導，這名女子是印度外送平台Swiggy的經理，她22日前往泰倫加納邦的城市塞康德拉巴德修手機，等到修好以後，便到火車站購買車票，搭乘火車回家。

女子乘坐女性專用車廂，不過22日晚間8點多時，車廂內的乘客陸續下車，最終只剩下她一人。怎料這時有名穿著格子衫的瘦黑男子闖入車廂，要求女子提供性服務，被女子拒絕以後，還想用強迫的手段逼迫她就範。

▲▼火車,鐵軌。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲印度一名女經理搭乘女性車廂，卻險些遭到性侵。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）

女子迫於無奈之下，只能將男子推開，並從行駛的火車上跳下，以保住清白。由於列車正在行駛，女子落地以後，頭部、臉部、頸部、右手及腰部都有受傷。

後來女子在路人的幫助下，被送往醫院接受治療。經過好轉後，女子23日下午1點向鐵路警方報案，並稱自己能夠辨別打算性侵她的男子。

目前警方已經受理，全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪：再親都不行
42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的
H級AV女優宣告引退！　「人氣狂掉救不回」心死
快訊／北市奪命車禍畫面曝　騎士「捲入水泥車底」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態男闖女性車廂！印度23歲女經理險遭侵犯　「跳下火車」保清白

南韓野火失控燒千年古寺　世界遺產世界遺產告急

美聯航機師飛上海忘帶護照！緊急轉降洛杉磯乘客傻眼

旅客搭豪華郵輪遇「海盜廣播」　影片吸800萬次觀看

女大生畢業論文寫「戴綠帽」　瞞男友下海：想知道有沒有快感

伊朗女子沒戴頭巾　判坐牢18個月鞭刑178下

冤獄48年！日本前死囚袴田巖「獲2億日圓賠償」　創最高紀錄

北韓4女大生「集體下海」賺學費！賣淫遭退學　終生下放農村

選美皇后幫男動陰莖增大手術　「大鵰從此不舉」驚揭是無照庸醫

2025全球最安全國家「台灣奪第4」　領先新加坡日韓歐美多國

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

變態男闖女性車廂！印度23歲女經理險遭侵犯　「跳下火車」保清白

南韓野火失控燒千年古寺　世界遺產世界遺產告急

美聯航機師飛上海忘帶護照！緊急轉降洛杉磯乘客傻眼

旅客搭豪華郵輪遇「海盜廣播」　影片吸800萬次觀看

女大生畢業論文寫「戴綠帽」　瞞男友下海：想知道有沒有快感

伊朗女子沒戴頭巾　判坐牢18個月鞭刑178下

冤獄48年！日本前死囚袴田巖「獲2億日圓賠償」　創最高紀錄

北韓4女大生「集體下海」賺學費！賣淫遭退學　終生下放農村

選美皇后幫男動陰莖增大手術　「大鵰從此不舉」驚揭是無照庸醫

2025全球最安全國家「台灣奪第4」　領先新加坡日韓歐美多國

發票創造870位千萬富翁「一縣市最多」　財政部：中獎記得感謝他

「獎金支出率」15年未調助長地下博弈！運彩公會籲修法放寬限制

亞亞離台留下千字文！轟劉世芳「人權迫害」：希望惡夢快過去

「獎金支出率」15年未變　運彩公會理事長發表公開信籲中央修正

桃園電動機車補助拍板　祭出五大專案加碼好康最高補助36,000元

桃園「青春×科技」講座　助家長掌握數位時代教養策略

桃園市農會三巨頭出爐　游象紀「回鍋」全票當選理事長

夢幻聯動！　木村拓哉新片「首度合體韓超大咖男神」

李鎮浩亂爆料金賽綸「輕生20次」欠公司千萬醫療費！　家屬打臉了

第26屆國際書畫交流會展東京登場　療癒系畫家黃琯予率團參展

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

國際熱門新聞

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

亂丟菸蒂還打人！日本神社禁止外國人進入

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

快訊／紐西蘭外海發生規模7.0地震　

北韓4女大生「集體賣淫」賺學費！

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

女大生瞞男友下海：想知道有沒有快感

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

流行歌曲話當年／繁花裡，一生何求

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

76歲失智婦獨留在家　慘遭「54隻狗」咬死

更多熱門

相關新聞

台女遊新加坡險遭性侵　涉案員工遭開除

台女遊新加坡險遭性侵　涉案員工遭開除

台灣一名女遊客赴新加坡旅遊，卻在背包客棧險遭員工性侵。針對這起事件，背包客棧經理表示，已於24日解雇涉案的孟加拉籍員工，並指示未來男性員工進入女性住宿區的時候要戴上隨身攝影機。

網上僱人「代掃墓」　大馬網紅被詐騙

網上僱人「代掃墓」　大馬網紅被詐騙

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

新加坡警遭酒駕撞飛　準新郎變植物人

新加坡警遭酒駕撞飛　準新郎變植物人

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

關鍵字：

印度性侵女性車廂東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面