變態男闖女性車廂！印度23歲女經理險遭侵犯　「跳下火車」保清白

▲印度一名女經理搭乘女性車廂，卻險些遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

印度日前發生一起驚悚案件，一名23歲的女經理搭乘火車，期間乘坐的是女性專用車廂，怎料竟有一名男子闖入，並且逼迫她提供性服務，情急之下她只能跳下火車以保住清白。目前案件已立案，警方正在追查當中。

根據印度媒體報導，這名女子是印度外送平台Swiggy的經理，她22日前往泰倫加納邦的城市塞康德拉巴德修手機，等到修好以後，便到火車站購買車票，搭乘火車回家。

女子乘坐女性專用車廂，不過22日晚間8點多時，車廂內的乘客陸續下車，最終只剩下她一人。怎料這時有名穿著格子衫的瘦黑男子闖入車廂，要求女子提供性服務，被女子拒絕以後，還想用強迫的手段逼迫她就範。

▲印度一名女經理搭乘女性車廂，卻險些遭到性侵。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）



女子迫於無奈之下，只能將男子推開，並從行駛的火車上跳下，以保住清白。由於列車正在行駛，女子落地以後，頭部、臉部、頸部、右手及腰部都有受傷。

後來女子在路人的幫助下，被送往醫院接受治療。經過好轉後，女子23日下午1點向鐵路警方報案，並稱自己能夠辨別打算性侵她的男子。

目前警方已經受理，全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。