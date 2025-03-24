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以為仿真娃娃！泰「20歲女屍」舌頭外露吊樹上　她近看嚇呆

▲▼以為是娃娃！泰「20歲女屍」吊掛樹上　她掃地一抬頭嚇呆。（圖／翻攝自khaosod）

▲警方目前不排除輕生與他殺的兩種可能。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府一名清潔工在打掃街道時，無意間發現一個「人偶」被吊掛在樹上，原以為是有人惡作劇，沒想到走近一看才發現是一具女屍，嚇得立刻報警請丈夫處理。

根據khaosod報導，泰國烏隆他尼府警方3月23日早上6時半接獲通報稱，有一具女性的遺體吊掛在芒果樹上，因此隨即派員前往現場。經過調查，死者確認是20歲女子，她的左眼失明，身穿長袖上衣與短裙，遺體舌頭外伸，研判死亡多時，粗估死亡時間約在3月22日晚上9時。

警方確認死者身分後，進入死者的租屋處調查，發現她的身分證、殘障證明以及抗憂鬱藥物，推測她可能患有憂鬱症。此外，房內還有一份身分證遺失的申請文件，顯示持有人為一名27歲男子，疑似是死者的男友。

死者的租屋處前雖然設有監視器，但警方想調閱監視器畫面時，才發現監視器早已故障，因此暫時無法確認死者是輕生還是遇害。目前警方正深入調查，試圖釐清真相。

鄰居表示，22日晚間8時左右，他曾看到死者的男朋友騎著機車到現場，並且不斷呼喊死者的名字。但奇怪的是，過去死者男友也經常在附近找人並呼喊名字，但當天只喊了一次就沒再出現。

最先發現遺體的54歲女清潔人員表示，當天她照常在巷子裡掃地，無意間瞥見樹上懸掛著一個物體，起初還以為只是娃娃，當時還心想，「怎麼會有人把娃娃掛在樹上？」然而當她走近查看後，才發現是人類遺體。

警方與救援人員完成現場調查後，已將遺體送往醫院進行解剖，並等待家屬領回。至於死因與案件真相，警方將傳喚疑似為死者男友的男子進行詢問，以釐清事發經過。

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