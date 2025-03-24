新加坡警值勤遭酒駕撞飛　準新郎變植物人

▲新加坡男性執勤輔警黃義舒遭酒駕撞飛，成為植物人。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名30歲男性值勤輔警2023年3月24日遭酒駕男子撞飛，臉朝下落地，身受重傷，至今仍須靠呼吸機維持生命，不能說話、不能走路，可能終身處於植物人狀態。事發那時，他有個交往5年論及婚嫁的女友，在這起事件發生一年多後，她仍不斷來探望，也會發訊息給心愛的他，就好像他還能回覆一樣。

新明日報等報導，當時40多歲工程師熊國凱喝了6小時的酒之後開車，時速一度來到134公里，除了撞倒防撞柱，還把當時正在值勤的輔警黃義舒撞飛空中。

黃義舒拋飛空中後臉朝下落地，受到嚴重創傷性腦損傷與大面積面部骨折，身受重傷。事發後，他的單位主管親自登門告知家屬此事，黃義舒的父親與哥哥得知後立刻趕到醫院，只見處於昏迷狀態的黃義舒住進加護病房，身上還有血跡，情緒崩潰。

黃義舒哥哥艾利克斯透露，醫師當時告知，不認為黃義舒能夠醒過來，要家屬做好最壞打算，並在事發後3個月接受12次手術。艾利克斯坦言，當時的他感到相當無助，且還要把這件事告知黃義舒交往超過5年的女友。已知黃義舒當時與女友即將結婚，原定2023年底就要領取預購組屋的鑰匙。

如今的黃義舒靠呼吸機維持生命，臥床不起，無法說話、不能走路，只能透過鼻胃管進食，且對別人叫他的名字沒有反應。儘管他的身體狀況穩定，但醫師認為，他可能終身處於植物人狀態，永遠無法完全康復，據信身體與精神狀況使他永遠不能再次就業。

艾利克斯也提到，在事發後一年多，黃義舒女友還是一直來探望，甚至還會發訊息給黃義舒，就好像他還能回訊息一樣，「但我最後還是告訴她，可以放下弟弟了」。他還說，每當路過黃義舒之前申請到的組屋，「我看到都會覺得這本應該是他的人生，但卻被奪走了」。

至於酒駕的熊國凱遭判處坐牢3年半，各級駕照吊銷10年。艾利克斯指出，熊國凱從來沒有針對此事向家屬道歉。