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網上僱人「代掃墓」　大馬網紅墜詐騙圈套！訂金打水漂還被騷擾

▲▼馬來西亞網紅O2 Cinematics（黃勤倧）網購代掃墓服務，不料竟被詐騙。（圖／翻攝自中國報）

▲大馬網紅O2 Cinematics網購代掃墓服務，不料竟被詐騙。（圖／翻攝自中國報）

記者葉睿涵／編譯

清明節將至，馬來西亞網紅O2 Cinematics（黃勤倧）因無法親自掃墓，於是在網上預訂了「代掃墓服務」，不料卻因此被詐騙集團騙走300令吉（約新台幣2235元）。

綜合當地媒體報導，O2 Cinematics日前在國會議員機要秘書周俊毅陪同下召開新聞發布會，表示自己因為工作繁忙，於是在社交平台找到代掃墓服務，並與對方取得聯繫。O2 Cinematics表示，自稱為負責人的男子接到他的電話後，態度十分積極，以語音通話詢問墓地位置與先人姓名，讓他放下戒心，並在對方要求下轉了300令吉作為訂金。

隨後，男子又向他推銷價值88令吉（約新台幣655元）的「燒金紙服務」，O2 Cinematics同意後，與男子約定於3月17日面交。不料，隨著約定日期臨近，對方卻音訊全無，O2 Cinematics才驚覺自己居然上當了，「我感到很驚訝，因為我萬萬沒想到會在掃墓服務中被騙。」

受騙後，O2 Cinematics發現原來有不少人也上了類似的當，於是將自身經歷拍攝成影片上傳網路，卻因此接到多通陌生來電騷擾。來電者自稱只是「錢騾」（指出借銀行戶口的賬戶持有人），並非詐騙主謀，要求他刪除影片，甚至願意將300令吉歸還給他。

不過，當O2 Cinematics要求對方一併歸還其他受害者的款項時，對方雖口頭答應，卻遲遲未履行承諾，因此O2 Cinematics最後選擇報警處理。O2 Cinematics提醒大眾，正規的掃墓代辦服務通常為事後付費，切勿輕信提前匯款的交易。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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