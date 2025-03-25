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不同調！藍喊普發1萬　民眾黨質疑「錢不夠」拋普發6000、撥補健保

▲▼民眾黨立法院團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會。總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團提出稅收超徵應普發現金1萬元，民眾黨主席黃國昌日前透露，民眾黨有自己的主張，本週就會正式提送院會。而立院民眾黨團今（25日）開記者會，提出「因應通膨強化社會韌性特別條例草案」，提案將巨額超徵用於「普發現金6000元」、「撥補健保」與「還債加碼」。

民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬25日上午日召開「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」記者會。黃國昌表示，社會相當關注巨額超徵該如何處理，民眾黨團秉持理性、務實、科學精神，除了舉行公聽會聽取專家學者的意見以外，還進行大規模民調，研擬出「因應通膨強化社會韌性特別條例草案」。

黃國昌批評，過去幾年，民進黨政府不斷宣傳國庫連年賸餘、財政最佳，但這是粉飾財報後的謊言，根本無法解釋既然連年超徵，何以國債仍持續攀高？從前總統蔡英文的5.4兆擴大到目前近6兆，顯然民進黨宣傳的圖卡中並沒有將特別條例舉債算進去，美化的財報「都是假的！」

▲▼民眾黨立法院團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會。總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌說明，所謂賸餘其實都來自於向人民超徵，從2017年開始，除了2020疫情年以外，每年都超徵；過去4年超徵數更誇張，2021年超徵4327億、2022年超徵5237億、2023年超徵3860億、2024年超徵5283億，「超徵這麼多，民進黨政府到底是無能還是欺騙？到底是笨還是壞？」

黃國昌質疑，民進黨政府根本是系統性刻意低估歲入數額，才會每年年底產生這麼巨額超徵；這不僅美化政府財報，更嚴重是趁火打劫，在人民身上拔毛。

黃國昌公佈，民眾黨團「因應通膨強化社會韌性特別條例草案」做了幾點規劃，第一，為子孫與財政紀律，優先償還國債；第二，強化社會韌性：撥補健保、使健保永續，讓辛苦的醫護同仁有足夠的財源，守護人民健康；第三，每人普發現金六千元，降低人民生活負擔，「民眾黨的提案並非躲在辦公室空想，而是經過精算，參酌專家學者意見並採納廣大人民心聲所得出」。

▲▼民眾黨立法院團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會。總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

張啓楷說明，民眾黨團經過精算，主張普發6000元，國民黨提案的「普發1萬元」會面臨錢不夠問題，而民進黨則是一毛不拔，民進黨不僅超徵沒還債、還亂舉債亂花錢，以前瞻預算的新竹棒球場改建案為例，原本預算2億，半年內追加到12億，結果是個傾倒廢土的垃圾掩埋場，「12億若用來還債多好？」

黃國昌再次強調，民眾黨團草案的4大目標，因應通膨減輕人民壓力、兼顧財政紀律、優先還債、強化社會與經濟韌性；民眾黨團進一步精算，5283億中有必須先支出事項，包含預計撥入地方稅802億、 中央特種基金724億、去年度提前執行債務還本200億。

黃國昌說，要處理超徵普發不能舉債，就要先把去年舉債1570億還掉，以上全部加起來3296億；5283億扣除3296億後，可運用賸餘1987億，特別條例先處理還債部份，增加194億債務還本，使還債總額達到1609億，其次貼補健保基金369億，最後普發全民現金6000元，讓人民降低生活壓力。

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