亞亞已離台！陸委會籲國人：繼續展開雙手歡迎陸配融入

▲亞亞晚間搭機離台。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」（劉振亞）因鼓吹戰爭被移民署廢止居留許可，已於25日晚間搭機離開台灣。陸委會強調，絕大多數陸配都熱愛台灣，希望國人不要因少數極端事件，標籤化特定群體，「繼續展開包容及溫暖的雙手，歡迎陸配融入台灣社會。」

陸委會提到，針對陸配「亞亞」因發表鼓吹宣傳戰爭言論，遭主管機關內政部廢止居留許可後，已於今日依限出境。

▼亞亞與孩子道別。（圖／記者黃彥傑攝）



陸委會表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許，「陸委會支持主管機關依法做出的裁處。」

陸委會指出，「台灣的自由民主得來不易，我們希望所有來自四面八方的新住民與我們一起攜手珍愛這塊土地，絕大多數的陸配都是熱愛台灣，也願意成為台灣的一分子，希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體。」

陸委會還呼籲全體國人，「繼續展開包容及溫暖的雙手，歡迎陸配融入台灣社會，不應該讓絕大多數愛台的陸配跟著極少數人受過。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

