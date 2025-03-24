台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

▲台西鄉海埔新生地台興段南側排水護岸沖出缺口，目前有2池魚塭受影響。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林台西鄉海埔新生地台興段南側排水護岸，今（24）日凌晨遭海水漲退拉力沖出近5公尺缺口，約有將近3公頃魚塭被海水淹沒。台西鄉長李文來表示，上午已請開口契約廠商進場搶險搶險搶修，後續將向縣府、中央單位爭取修繕工程經費。

台西鄉民代表陳文求指出，凌晨4點多接獲民眾陳情，指台興段南側排水護岸路出現缺口，海水從缺口持續溢流到漁民的魚塭，到現場查看時，發現海水持續倒灌，緊急聯繫抽水站管理單位將3、4號水門關閉，避免災情持續擴大。

陳文求表示，觀察到目前海水大約淹沒數戶魚塭，不過該處護岸幾乎都是礫石堆疊組成，且至今早已超過40年歷史，每一塊老舊護岸年久失修，幾乎每隔一段時間就會有崩塌事件，呼籲相關單位應該要有所因應，並從根本解決。

台西鄉長李文來說明，海埔新生地占地約2000多公頃，主要為養殖業者放養文蛤、虱目魚、蝦子都會在此放養，現已近40年之久，不過當地排水護岸多為土堤、石礫構成，長年下來部分區段已經嚴重老化，不僅會影響養殖作業，更對漁民而言有安全威脅。目前先請開口契約廠商，先將缺口防堵，後續將向縣府、中央單位爭取修繕工程經費。

縣府水利處長許宏博表示，因崩塌段結構脆弱，可能因漲退潮所產生的拉力，導致潰堤造成缺口，目前先以防堵缺口為首要工作，近日將安排會勘針對現況了解，以利後續復健工程；農業處長魏勝德表示，經台公所勘查，目前有2池魚塭合計3.37公頃受影響，因此不適用農業天然災害救助辦法（非天然災害），是否有其他救助方式，將函詢漁業署函釋，為漁民爭取最大權益。