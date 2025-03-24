小兵立大功！雲林一家四口陷火場　鄰居5國小童急叩119畫面曝

記者白珈陽／雲林報導

小兵立大功！雲林縣斗六市榴邨十八街一處民宅昨天（23日）發生火警，熊熊火勢令李姓夫婦一家四口受困屋內，當時附近住戶的5名國小童發現屋外有異樣，跑出門一看發現竟是對面住家發生火災，連忙跑回屋內撥打119報案，讓警消迅速抵達，成功救出李家人，5個國小童冷靜且迅速的判斷，讓其他鄰居豎起大拇指稱讚，「真棒！」

▲5個國小童發現鄰居火警，連忙跑回屋內撥打119報案。（圖／民眾提供）



消防指出，昨天下午3時許接獲民眾報案，稱斗六市榴邨十八街有住宅火警，立即派遣14車、27人前往搶救，到場發現1樓起火燃燒，搜查有4人受困，分別為李姓男子（44歲）、張姓女子（41歲）、李姓女童（13歲）及李姓男童（11歲），至3時51分將4人全數脫困，送往成大醫院斗六分院救治，初查4人有吸入性嗆傷，無生命危險。

▲▼榴邨十八街昨發生住宅火警，火勢猛烈。（圖／民眾提供）



而撥打這通關鍵的救命電話的，竟是5名國小童！根據民眾提供的家庭監視器顯示，5名學童當時在屋內觀看電視，突然聽到外頭有其他孩子驚慌失措地跑動、呼救，5名學童跑出門查看，發現對面住宅竟發生火災，連忙跑回屋內準備報案。

只見5個孩子分工合作，有人提醒「快打電話、119！」，有人拿起電話向消防精準說出地址，也有人立刻叫喚樓上的家長，有條不紊地完美化解危機。

▲5國小童原本坐在客廳看電視。（圖／民眾提供）



孩子的家長陳姓男子說，他是上班族，昨天週末待在家，火警當時在樓上替孩子弄東西，樓下則是2個自己的小孩、以及鄰居的3個小孩在看電視。媒體問，為何孩子警覺性這麼高？陳男說，平常他就有在教導孩子，如遇到火警該如何處置。

▲陳姓家長說，平常他就有在教導孩子，如遇到火警該如何處置。（圖／民眾提供）



媒體返回現場查看，疑似起火點的車庫位置焦黑一片，磚瓦片片剝落，不難想見事發時火勢如何之大，若無5名學童及時通報，李家一家四口後果恐怕不堪設想，5個孩子的英勇作為，讓鄰居不住大讚，「真是立了大功！」

▲媒體返回現場查看，疑似起火點的車庫位置焦黑一片。（圖／民眾提供）



消防初步調查，本案起火點疑為車庫，除發生火警的住戶，火勢也波及隔壁的住戶，現場燃燒面積約15平方公尺，財物損失及起火原因由火調人員後續釐清。