惡師聯手霸凌國中學生！狠賞巴掌還粗口幹譙　1停聘3年1解聘

▲西螺國中廖姓專任教師與蔡姓兼任教練體罰與霸凌學生案，教育處表示，該案調查決議將廖停聘3年、蔡則予以解聘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

人本教育基金會接獲家長投訴，指控雲林西螺國中廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生。廖師與蔡教練除了掌摑學生、用球拍擊打學生、向學生丟擲球拍等方式施以體罰，還多次以三字經或五字經等粗鄙言語，辱罵特定或全隊學生。對此縣府教育處表示，該案調查決議將廖停聘3年、蔡則予以解聘，絕無縱容。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委張雅琳等人今（24）日召開記者會，痛批廖不但未遭解聘，還擔任中華民國羽球協會的選訓委員一職；蔡被解聘後，旋即重新報考西螺國中羽球教練，還跑到其他學校任教，持續接觸學生，要求國教署應糾舉並退回縣府決議。

對此縣府教育處長邱孝文表示，縣府去年1月接獲通報後，便依法組成調查小組，經調查廖、蔡兩人確實有不當管教學生情勢，經審議會決議，分別予以停聘3年、解聘。 廖姓教師仍擔任羽球協會選訓委員職務，希望該全國性單項協會的主管機關體育署，可參考縣府對該專任教師不當管教的處分，審慎衡量是否仍適任選訓委員。

另對於蔡姓教練，縣府回應，解聘後，該校及縣府所轄其他學校即未再聘任蔡姓教練指導學生，並無教育團體所表述「跑到其他學校任教」的狀況。 教育處強調，如當事人對本案處理結果有所異議，可向上級機關進行陳情、申訴或依《訴願法》及《行政訴訟法》等相關法律規定尋求進一步救濟，以確保自身權益獲得適當保障。