國民黨「罷瑤團體」總部成立　設置「闢謠」功德箱爭取小額募款

▲國民黨罷免吳思瑤總部內設置功德箱，盼選民連署時也能捐款。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市罷綠委吳思瑤、吳沛憶民第一階段日前被要求補件，不過兩罷團補件至今遲未公布結果無法展開二階連署。「地動刪瑤」團體今（25日）正式對外公開「罷瑤總部」，地點來鄰近吳在台北市北投區東華街的服務處。罷瑤召集人賴苡任呼籲，未來吳思瑤別再說沒看到在連署，不要再造謠、抹黑、攻擊罷瑤團體；總部內也設有「闢謠做功德」功德箱爭取小額募款，願意幫忙的人1元不嫌少、1千不嫌多。

罷免藍委目前第一階段通過36案，而藍營提出的罷免綠委仍為0案，情勢落差甚鉅，國民黨主席朱立倫今早出席由藍營青年成立的罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」總部，原先說好當志工，豈料卻停留不到5分鐘旋即坐車離開，留下詫異的媒體。賴苡任則緩頰，朱立倫還有其他行程才先離開，不過朱已答應接下來會全力提供資源，未來二階聯署會當志工。

賴苡任也說，罷免團體募款在灰色地帶，公開募集資金很容易被吳思瑤作文章，所以罷免總部內僅設功德箱，且會預留募款所得的20%，避免未來國稅局對於贈予有任何意見或刁難。

▲國民黨罷免吳思瑤總部正式對外開放。（圖／記者鄭佩玟攝）

除了朱立倫快閃外，台北市黨部主委黃呂錦茹則是全程坐鎮，國民黨士北區市議員除汪志冰外，陳重文、張斯綱、林杏兒均到場，新黨市議員侯漢廷也現身相挺。張斯綱表示，民進黨大罷免攻勢已兵臨城下，在野黨不能再坐以待斃，要適當回擊表達不滿；至於黨內質疑黨中央奧援反罷免資源少，張斯綱則說，迎戰大罷免，黨中央主要在組織多幫忙，但國民黨沒有什麼資源，從選舉至今，主要還是要靠大家一起來，有時間來連署或小額捐款，一步步累積起來。

張斯綱感嘆，國民黨財力不如民進黨，要靠黨中央資源推動罷免反制綠營，不如多靠自己一點。