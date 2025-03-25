民進黨再佔主席台！　藍委轟：當家鬧事有把人民當頭家？

▲立法院院會民進黨繼續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（25日）原要繼續處理國民黨立院黨團所提反戒嚴、反廢死2公投案，但民進黨立院黨團繼上周五占領主席台，今天再次占領主席台，造成議事空轉中。國民黨立委洪孟楷轟，「癱瘓國會，護航行政院長不受質詢，反民主不給公投，當家鬧事這叫把人民當頭家？」

洪孟楷指出，今天總質詢行政院長卓榮泰及閣員，九點一到卻看到民進黨團就衝上主席台佔領，癱瘓國會不讓議事進行。延續上週五公民記者與助理爭吵的藉口，但韓國瑜早已交代指示要徹查釐清，故意小題來大作癱瘓國會，就是不讓立法權能夠行使監督，癱瘓國會讓官員枯等變薪水小偷，還是杯葛讓假日宣講惡罷的官員休息，這算什麼把人民當頭家？

洪孟楷提到，民進黨現在六日都會下鄉來宣講，口說要把人民當頭家，但最該尊重人民的不就是在立法院接受民意代表的質詢？把地方的心聲發出；他是在本次的總質詢內，上個禮拜就已經準備了滿滿的資料，因為民進黨的杯葛而無法進行、今天又再次空轉，難道新北鄉親的聲音不重要？今天也有很多民進黨的委員等待質詢，為了癱瘓國會護航行政院、沒收民主，要把自己被選民託付的質詢時間也犧牲掉嗎？

洪孟楷說明，民進黨所謂的公民記者，這個制度是2016年蘇嘉全擔任院長時候所開放，要檢討他沒意見，他也不允許任何政治勢力假借公民記者的身分來擾亂議事的進行；聽說現在公民記者證在民進黨國會多數的八年內已經濫發上千張，他也希望韓國瑜這一次硬起來徹底清查，讓媒體回歸媒體，其餘人都不應該影響議事的進行。

「要把人民當頭家，就請尊重民主制度」，洪孟楷強調，需要人民的時候捧為上賓、想要為自己政治利益的時候就棄如敝屣，當家鬧事就是最反民主的行為。



