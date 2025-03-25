很忙！出席藍罷團「地動刪瑤」總部　朱立倫到場僅5分鐘就閃人

▲出席國民黨罷免吳思瑤總部，朱立倫簡單寒暄後旋即離去。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免藍委目前第一階段通過36案，而藍營提出的罷免綠委仍為0案，情勢落差甚鉅，國民黨主席朱立倫今（25日）出席由藍營青年成立的罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」總部，原先說好當志工，豈料卻停留不到5分鐘旋即坐車離開，留下詫異的媒體。「地動刪瑤」召集人賴苡任緩頰，朱立倫還有其他行程才先離開，不過朱已答應接下來會全力提供資源，未來二階聯署會當志工。

罷瑤總部首批志工包括朱立倫、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、中央黨部客委會主委范姜炳煌、國民黨台北市議員陳重文、張斯綱、林杏兒，以及新黨台北市議員侯漢廷。朱立倫到場簽名後，與現場志工一起喊「罷免吳思瑤，國會要除謠」，向國民黨青年軍簡單寒暄、詢問連署狀況後，面對媒體提問則不願回應，快速坐車離開。

▲現場許多民眾關心國民黨罷免狀況，紛紛表達憂心。（圖／記者鄭佩玟攝）

賴苡任會後受訪時表示，位於北投的罷瑤總部離朱立倫下個行程較遠，所以才先離開，重點是朱今天以志工身分來罷免總部支持、加油，自己也有跟朱說，接下來還缺什麼物資希望能多幫忙，朱也親口答應了，承諾未來二階連署有60天還會當志工。

賴苡任說，這幾天不少民眾關心第二階段何時啟動，團隊在3月6日送出第一階段補件資料，依據法規，地方選委會查對期為20日，加上中選會5日的查對期，最晚公布日期應落在3月31日，「地動刪瑤」團隊於19日推出「第二階段意向書」，為二階連署需在40日內達到3萬5000份連署書做衝刺。