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中配「焦慮主婦Lia」酸亞亞：回娘家千萬別這樣做喔

「焦慮主婦Lia」于利雅（左）今po文，指「亞亞」劉振亞（右）才來台灣幾年就學會了抗議、嗆政府，但她酸對方回去中國後，「這可別成了習慣，回娘家千萬不要這樣做喔」。（合成照，翻攝自于利雅臉書／本刊照片）

▲「焦慮主婦Lia」于利雅（左）今po文，指「亞亞」劉振亞（右）才來台灣幾年就學會了抗議、嗆政府，但她酸對方回去中國後，「這可別成了習慣，回娘家千萬不要這樣做喔」。（合成照／翻攝自于利雅臉書；鏡週刊照片）

圖文／鏡週刊

中配網紅「亞亞」劉振亞先前曾在網路上釋出鼓吹武統言論，結果日前遭人檢舉，移民署廢止其居留許可，並限期最晚在今（25）日離境，她不僅拒絕認錯，今天還跑到內政部前召開記者會，現場出現許多抗議民眾。中配網紅「焦慮主婦Lia」于利雅今po文談及此事，指亞亞才來台灣幾年就學會了抗議、嗆政府，「這融入的也太好了吧」，她還酸對方，「這可別成了習慣，回娘家千萬不要這樣做喔」。

中配亞亞事件引起許多台灣民眾關注，同樣身為中配的焦慮主婦Lia今於臉書po文，亞亞才來台灣幾年就學會了抗議、嗆政府，「這融入的也太好了吧～」她認為，台灣真是個可怕的地方，都把人教壞了，她還藉機酸對方，「這可別成了習慣，回娘家千萬不要這樣做喔」。

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焦慮主婦Lia分析指出，限期離境是給你個期限，讓你自己走，其實給你留一個體面，非法滯留在很多國家比如日本是有刑責，要被關的，「這時候就先低調離開，然後再去申請探親簽進來，好好生活，過5年再申請依親就好」。

焦慮主婦Lia也補充說道，台灣人可能搞不懂這些手續，以為取消依親居留就不能來台灣了，其實不是，配偶還可以申請探親簽，只不過是3個月一簽，得延期一次，也就是大概6個月就要離境一次，而且不可以工作、沒有勞健保、無法累積入籍的居留時間，「哪存在什麼骨肉分離啊」。

焦慮主婦Lia認為，這件事情主要是民憤難平，不是政府要為難誰，「過了5年，相安無事，那時也沒人關注這件事，台灣政府最怕被罵了，哪會無端不給通過。」如今亞亞事件鬧到強制執行，她坦言有夠難看，罰款先不說，要等適合航班可能還要被收容一陣子，重點是留下不良紀錄，之後申請會不會通過就不一定了。

最後，焦慮主婦Lia也不忘呼籲亞亞眼睛放大點，在這種時候，誰是真幫忙的，誰是為了自肥的撈仔，「一定要自己好好分清楚，自己非要被利用，非要要硬碰硬，非要被推倒風口浪尖，那就無解了」，至於現在聽說，已有人出來要推中國籍配偶入籍6年改8年，「真是害人害己」。


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