北檢聲請勘驗柯文哲USB　陳佩琪：該驗的是視察醫院或「訊問」病人

▲前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前開庭時爆料，檢察官林俊言以「USB裡有不雅影片」威脅，倘若他不承認，就要交給法院公開出來；北檢今（24日）向法院聲請勘驗偵訊光碟，證明當時無恐嚇柯文哲，且還要勘驗柯USB中「woman」資料夾。柯妻陳佩琪發文質疑，勘驗光碟要幹嘛？該勘驗的是去「視察」醫院，還是「訊問」病人。

陳佩琪24日下午發文表示，去年選後有次一起吃早餐，幕僚來電告知記者要問木可公關公司的事，柯文哲一臉茫然說「啊！是要問什麼？我也不懂公司營運，我就說是比照過去什麼XX工廠、XX商號、XX小舖、XX小豬的方式處理就好啊，民進黨黨大財粗，金主源源不絕，都要這樣了，我們是小黨，自籌財源選舉，是小黨生存之道，這有什麼好質問的？」

陳佩琪提到，自己前些日子常去北所送食物，早期曾因荷包蛋的太陽沒煎熟而被退貨，還有一次去東門市場看到車輪餅，忍不住嘴饞買了兩個奶油餡的，想說剩一個下午帶去北所給柯文哲吃，希望對方能感受到她給的甜蜜，結果因為內容物是流質，不准送入，「當下是有些失望，但又無可奈何，不過我是記住規則了」。

陳佩琪指出，上週逛東門市場，又看到自己喜歡的芝麻烤餅，想說黑芝麻含鈣量高，對骨鬆很有幫忙，給柯文哲吃最好，沒想到又被退貨，理由是不准送甜食給收容人，「知道先生（柯文哲）並不愛吃甜食，且北所如此照顧被羈押人，會嚴加管控甜食，如同第一夫人對總統的關愛一般，也應該感謝人家才對，當下沒多爭執，帶回家自己吃了」。

陳佩琪也在留言處補充道，「賴夫人（吳玫如）應是住在南門市場現址附近，那是我長期上班的地方，再熟不過了，我雖然不會做無糖餅乾，但會推廣兒童健康飲食，哪天邀她一起附近的南門或東門市場採買逛逛。」

陳佩琪說，也感謝關心柯文哲健康的朋友、支持者，在無法見到面之下，更遑論是提供診斷和治療，「雖然我是醫生，但無用武之地，不過還是謝謝大家。勘驗光碟要幹嘛？該勘驗的是去北醫要視察醫院？還是訊問病人？這比較重要吧！」