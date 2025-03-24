　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢聲請勘驗柯文哲USB　陳佩琪：該驗的是視察醫院或「訊問」病人

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前開庭時爆料，檢察官林俊言以「USB裡有不雅影片」威脅，倘若他不承認，就要交給法院公開出來；北檢今（24日）向法院聲請勘驗偵訊光碟，證明當時無恐嚇柯文哲，且還要勘驗柯USB中「woman」資料夾。柯妻陳佩琪發文質疑，勘驗光碟要幹嘛？該勘驗的是去「視察」醫院，還是「訊問」病人。

陳佩琪24日下午發文表示，去年選後有次一起吃早餐，幕僚來電告知記者要問木可公關公司的事，柯文哲一臉茫然說「啊！是要問什麼？我也不懂公司營運，我就說是比照過去什麼XX工廠、XX商號、XX小舖、XX小豬的方式處理就好啊，民進黨黨大財粗，金主源源不絕，都要這樣了，我們是小黨，自籌財源選舉，是小黨生存之道，這有什麼好質問的？」

陳佩琪提到，自己前些日子常去北所送食物，早期曾因荷包蛋的太陽沒煎熟而被退貨，還有一次去東門市場看到車輪餅，忍不住嘴饞買了兩個奶油餡的，想說剩一個下午帶去北所給柯文哲吃，希望對方能感受到她給的甜蜜，結果因為內容物是流質，不准送入，「當下是有些失望，但又無可奈何，不過我是記住規則了」。

陳佩琪指出，上週逛東門市場，又看到自己喜歡的芝麻烤餅，想說黑芝麻含鈣量高，對骨鬆很有幫忙，給柯文哲吃最好，沒想到又被退貨，理由是不准送甜食給收容人，「知道先生（柯文哲）並不愛吃甜食，且北所如此照顧被羈押人，會嚴加管控甜食，如同第一夫人對總統的關愛一般，也應該感謝人家才對，當下沒多爭執，帶回家自己吃了」。

陳佩琪也在留言處補充道，「賴夫人（吳玫如）應是住在南門市場現址附近，那是我長期上班的地方，再熟不過了，我雖然不會做無糖餅乾，但會推廣兒童健康飲食，哪天邀她一起附近的南門或東門市場採買逛逛。」

陳佩琪說，也感謝關心柯文哲健康的朋友、支持者，在無法見到面之下，更遑論是提供診斷和治療，「雖然我是醫生，但無用武之地，不過還是謝謝大家。勘驗光碟要幹嘛？該勘驗的是去北醫要視察醫院？還是訊問病人？這比較重要吧！」

▲▼柯文哲妻子陳佩琪發文，質疑北檢聲請勘驗柯文哲USB資料夾要幹嘛？該勘驗的是去醫院「視察」還是「訊問」病人。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲▼柯文哲妻子陳佩琪發文，質疑北檢聲請勘驗柯文哲USB資料夾要幹嘛？該勘驗的是去醫院「視察」還是「訊問」病人。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬
入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆
3個月加薪4次！　砸錢留人
獨／新生北路多警拿槍圍捕！　駕駛逃下車狂奔
快訊／台南11人吸入毒氣送醫搶救　1男宣告不治
快訊／永豐實總座李宗純驟逝　享年58歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北檢聲請勘驗柯文哲USB　陳佩琪：該驗的是視察醫院或「訊問」病人

全國正副議長「喊助理費除罪化」　韓國瑜：將設法協調找出共識

批雞排100元是漲電價害的　國民黨團：電費單應寄給賴清德幫忙繳

谷立言再提「台灣能源解方」　喊話美國能提供核能、電網技術

柯文哲控被不雅片威脅！北檢聲請勘驗「woman」　民眾黨：模糊焦點

蔡學良母陳情！賴清德安排見面　已允諾資料轉交國防部積極處理

向藍喊話合作？黃國昌：盼2026戰新北　但「要跟2028大局合併考慮」

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

游智彬闖立法院大鬧　民進黨團要求韓國瑜明調查報告

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

北檢聲請勘驗柯文哲USB　陳佩琪：該驗的是視察醫院或「訊問」病人

全國正副議長「喊助理費除罪化」　韓國瑜：將設法協調找出共識

批雞排100元是漲電價害的　國民黨團：電費單應寄給賴清德幫忙繳

谷立言再提「台灣能源解方」　喊話美國能提供核能、電網技術

柯文哲控被不雅片威脅！北檢聲請勘驗「woman」　民眾黨：模糊焦點

蔡學良母陳情！賴清德安排見面　已允諾資料轉交國防部積極處理

向藍喊話合作？黃國昌：盼2026戰新北　但「要跟2028大局合併考慮」

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

游智彬闖立法院大鬧　民進黨團要求韓國瑜明調查報告

直擊哥哥「肉搏戰對象」驚呆她！老司機秒懂：青梅竹馬成人版

金價連漲阻止不了新人！　陸銀樓老闆：有顧客買百萬婚慶金飾

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

高雄國賓危老重建三度評估仍遭質疑　反對民眾要求第4方檢測

面對綠色惡戰　在野突圍勝選三部曲

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

羅馬民宿「炸彈式爆炸」坍塌　英男全身70%燒傷被活埋

「女戰神」蘇柏亞原民運摘金　曾萌生退意為最後一屆亞運拚了

幼稚園洗澡「意外初體驗」她長大才懂！大票妹子驚呆：+1

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸　支付限時100％回饋

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

政治熱門新聞

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

斷言柯文哲面臨一審10年刑期　郭正亮：看不到圖利罪不成立可能性

國軍加薪　沈富雄反點出「台灣真正問題」太嚴重

郭瑤琪交長任內完成雪隧、因ETC下台　捲2萬美元茶葉罐收賄案入獄

中配亞亞3人在台健保及工作權　劉世芳：已一併取消

快訊／郭瑤琪主動脈剝離　送醫急救中

「民進黨吃魚翅、抱辣妹！」　黃國昌怒吼：把人民當盤子嗎？

華郵：賴清德17條因應策略　向美表態爭取川普支持

轟《財劃法》讓台南人淪四等公民　黃偉哲籲鄉親支持大罷免

北檢聲請勘驗柯文哲USB　陳佩琪回應了

賴清德台南韌性實地演練想定遊客中心爆炸、海嘯　動員900人參演

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

昌要卓不要躲　板橋宣講聚6000人

更多熱門

相關新聞

正妹主播遭鄉民嗆犯賤　全因陳佩琪這件事

正妹主播遭鄉民嗆犯賤　全因陳佩琪這件事

甜美女主播王乃伃於政論節目《狠狠抖內幕》中化身「一日ATM車手」，親自模擬前北市長柯文哲夫人陳佩琪曾被發現「站在ATM前存款60次」的情境。節目播出後，未料一名網友竟在PTT論壇一篇名為「王乃伃臭陳PG臭的好好笑XDD」的文章中留言辱罵，稱王是「沒教養的女人」、「公然犯賤」等，王看到後報警提告。士林地檢署偵結，依妨害名譽起訴該名曹姓網友。

北檢聲請勘驗woman　民眾黨回應了

北檢聲請勘驗woman　民眾黨回應了

2028藍白合？黃國昌這句話埋伏筆

2028藍白合？黃國昌這句話埋伏筆

昌：有藍民代私下表達羨慕民眾黨

昌：有藍民代私下表達羨慕民眾黨

橘子回台看牙　根管只做一次半夜訂機票

橘子回台看牙　根管只做一次半夜訂機票

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪北檢台北地方法院台北地檢署USB

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

吃了1碗炒飯！男子休克「送加護病房插管」

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面