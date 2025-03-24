柯文哲控被不雅片威脅！北檢聲請勘驗「woman」　民眾黨：模糊焦點

▲前民眾黨主席柯文哲日前於開庭時爆料，自己被檢察官林俊言用威脅、霸凌的方式對待，林稱「USB有不雅影片」，倘若柯不承認，就要交給法院公開出來，對他不好；如果他承認的話，就可以把影片拿掉不交給法院。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前開庭時爆料，檢察官林俊言以「USB裡有不雅影片」威脅，倘若他不承認，就要交給法院公開出來；北檢今（24日）向法院聲請勘驗偵訊光碟，證明當時無恐嚇柯文哲，且還要勘驗柯USB中「woman」資料夾。對此，民眾黨表示，重點在檢察官是否非法濫權訊問，北檢不積極勘驗林俊言訊問光碟提證據自清，反而煞有其事要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點，更顯得對不正訊問的指控心虛至極。

針對北檢向北院聲請勘驗偵訊柯文哲的光碟以及名為「woman」資料夾檔案，民眾黨24日下午回應，「請問北檢，此項未經官方公布訊息是否為真？倘若媒體報導為真，北檢豈不是再一次坐實，透過媒體帶輿論風向，企圖混淆案情本質？若為不實，請北檢盡速出面澄清」。

民眾黨表示，北檢此刻迴避的是，柯文哲在法庭指控，林俊言檢察官企圖以「不雅影片」作為威逼，要他做出認罪陳述，但柯文哲已自清個人絕無不雅影片，北檢也透過媒體說明，並無在資料中發現與柯文哲有關的不雅影片，「重點只有一個，在於檢察官是否非法濫權訊問？」

民眾黨指出，若真如報導所言，北檢針對違法不正訊問的指控，不積極勘驗林俊言的訊問光碟，提出證據自清，反倒煞有其事要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點外，更顯得對於不正訊問的指控，心虛至極。

民眾黨提及，北檢應該積極回應的是，明知「橘子」許芷瑜回台看牙醫、出國時間序，足證無心畏罪潛逃，為何持續謊稱她是京華城案關鍵人，繼續用這個理由聲請羈押柯文哲？以及北檢發新聞稿說謊，護航林俊言檢察官去年多次到醫院不正訊問沈慶京，北檢本身有無咎責？

民眾黨強調，北檢此刻應誠實面對外界質疑，誠懇說明，「東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更是屢屢重創司法的公信力」。