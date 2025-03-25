　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿北退休中千萬樂透！瞞妻5年亂投資　「資產砍半」害婚破

▲▼失智,煩惱,頭痛,哭泣,懊悔。（圖／VCG）

▲田中中樂透後瞞著妻子亂投資，最後資產砍半，和妻子的關係也因此破裂。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本在服裝零售業工作了40年的田中修一（化名），在退休前夕中了1億日圓（約新台幣2210萬元）樂透，但這名65歲男子卻選擇隱瞞妻子與親朋好友，在娛樂消費之餘進行多項投資，5年後因缺乏理財知識、決策失誤，資產縮水了一半之多。原本希望過富足的晚年生活的田中，在財務大幅縮水後陷入深深懊悔中，而得知此事後的妻子也與他感情生變、漸行漸遠。

據日媒The Gold Online報導，田中修一長年在服裝業擔任內勤，靠著穩定收入與簡樸生活積累了些許存款，並計劃依賴每月22萬日圓（約新台幣4.9萬元）的年金，與1400萬日圓（約新台幣310萬元）的退休金安度晚年。田中唯一的樂趣就是買彩券，一直懷抱著「有朝一日中獎」夢想的他，每月都會花5000日圓（約新台幣1100元）購買樂透。黃天不負有心人，就在退休前2個月，田中居然真的中了1億日圓。

然而，田中擔心妻子及親友知道自己中獎後後會影響生活，因此他選擇對所有人隱瞞這筆巨款，即使收到樂透主辦方提供的理財手冊，他也因害怕被發現而未仔細閱讀。起初，他僅低調地買下夢寐以求的高級轎車，並對妻子謊稱這是用退休金買的，隨後又邀請妻子一同去溫泉旅行。期間，他也曾考慮在旅途中向妻子坦白，卻因擔心秘密洩露而猶豫不決，最後還是沒說出口。

▲▼彩券,樂透,中獎,中樂透,中彩券。（圖／CFP）

▲中了樂透的田中原本想過富足的生活，不料如今卻人財兩失。（示意圖／VCG）

田中表示，將中獎的消息瞞著妻子讓他內心日漸空虛，因為「我其實很想和妻子一起享受生活」。隨著時間推移，田中開始嘗試投資，希望讓資產增值。他先是將1000萬日圓（約新台幣220萬元）投入證券公司所推薦的股票，之後又追加500萬日圓（約新台幣110萬元）投資AI相關產業。然而，全球經濟這時卻爆發了大動盪導致股價大跌，導致田中損失了800萬日圓（約新台幣177萬元）。

隨後，他去參加了房地產投資講座，聽信「需求穩定」的說法，以1500萬日圓（約新台幣330萬元）買下當地二手公寓，然而租客數量卻遠低於預期，房屋價值也大幅縮水，導致維護成本居高不下。此外，他還將1000萬日圓投資於外國債券，卻因對結構缺乏理解，最終再損失500萬日圓。

退休5年後，田中驚覺自己的資產已減少3500萬日圓（約新台幣773萬元），而且高級轎車的維護費與娛樂開銷也讓他心力交瘁，他開始產生龐大壓力、後悔自己過去的決定。與此同時，妻子也開始察覺異樣，對他的行為產生懷疑，最終發現他隱藏中獎的事實，以及財務狀況惡化的現況。得知實情後，妻子憤怒不已，質問田中為何不與自己商量，夫妻間的信任瀕臨崩潰，家庭氛圍也陷入冰點。

如今，田中先生的資產僅剩5000萬日圓（約新台幣1100元）。他不僅錯失妥善規劃晚年的機會，也失去了與妻子共享財富的可能，每天只能獨坐餐桌前，以超市販賣的熟食度日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重金聘Joeman業配！　台中「白派豪宅」爆6折騙10億
百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海
快訊／上班注意！　國1「6大小車」追撞塞爆
「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工
金髮Yuki「低沉男聲」玩遊戲畫面曝！YTR傻眼：這樣騙是啥
大谷翔平預計30日重啟牛棚練投！羅伯斯透露計畫
9歲女「媽媽！我耳朵有東西」　醫夾出一看嚇到
金在中驚喜宣布「當阿公了」　自稱偶像界第一位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

76歲失智婦獨留在家！慘遭「54隻狗」咬死　同住女兒被逮捕

中國客預訂日本民宿住1人　結果偷來6人！被弄成垃圾屋還帶走設備

川普「關稅訊號」混亂：很快對汽車、製藥課稅

阿北退休中千萬樂透！瞞妻5年亂投資　「資產砍半」害婚破

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

76歲失智婦獨留在家！慘遭「54隻狗」咬死　同住女兒被逮捕

中國客預訂日本民宿住1人　結果偷來6人！被弄成垃圾屋還帶走設備

川普「關稅訊號」混亂：很快對汽車、製藥課稅

阿北退休中千萬樂透！瞞妻5年亂投資　「資產砍半」害婚破

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

76歲失智婦獨留在家！慘遭「54隻狗」咬死　同住女兒被逮捕

桃機第一航廈「行李分揀系統異常」　旅客託運一度卡關

中國客預訂日本民宿住1人　結果偷來6人！被弄成垃圾屋還帶走設備

快訊／上班注意！　國1「6大小車」追撞塞爆

大安區妙齡女搭Uber不小心透露：自己在家　司機竟鬼祟上門按電鈴

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

川普「關稅訊號」混亂：很快對汽車、製藥課稅

小孟老師／3月25日星座運勢　處女珍惜感激彼此

阿北退休中千萬樂透！瞞妻5年亂投資　「資產砍半」害婚破

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

國際熱門新聞

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

以哈戰爭新停火協議　美、哈已同意

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

流行歌曲話當年／繁花裡，一生何求

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

華人移居明年破百萬　日「這區」宛如中國城

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

更多熱門

相關新聞

失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩

失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩

在日本，一則關於失智症母親的感人故事近日於社群平台掀起熱烈迴響，不僅獲得超過13萬人按讚，也讓無數網友看得熱淚盈眶。一名網友分享，自己的母親雖已罹患失智症，對日期沒有概念，卻在他生日這天獨自外出採買，帶回滿滿6人份的壽司，這份「無意中的愛」讓他當場淚崩。

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

中國沙塵暴將襲日韓　能見度恐剩5km

中國沙塵暴將襲日韓　能見度恐剩5km

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

關鍵字：

日本日韓要聞中樂透資產縮水夫妻生變

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

快訊／蘋果深夜突發重要更新

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

金髮Yuki低沉男聲曝！YTR怒踢爆

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面