阿北退休中千萬樂透！瞞妻5年亂投資　「資產砍半」害婚破

▲田中中樂透後瞞著妻子亂投資，最後資產砍半，和妻子的關係也因此破裂。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本在服裝零售業工作了40年的田中修一（化名），在退休前夕中了1億日圓（約新台幣2210萬元）樂透，但這名65歲男子卻選擇隱瞞妻子與親朋好友，在娛樂消費之餘進行多項投資，5年後因缺乏理財知識、決策失誤，資產縮水了一半之多。原本希望過富足的晚年生活的田中，在財務大幅縮水後陷入深深懊悔中，而得知此事後的妻子也與他感情生變、漸行漸遠。

據日媒The Gold Online報導，田中修一長年在服裝業擔任內勤，靠著穩定收入與簡樸生活積累了些許存款，並計劃依賴每月22萬日圓（約新台幣4.9萬元）的年金，與1400萬日圓（約新台幣310萬元）的退休金安度晚年。田中唯一的樂趣就是買彩券，一直懷抱著「有朝一日中獎」夢想的他，每月都會花5000日圓（約新台幣1100元）購買樂透。黃天不負有心人，就在退休前2個月，田中居然真的中了1億日圓。

然而，田中擔心妻子及親友知道自己中獎後後會影響生活，因此他選擇對所有人隱瞞這筆巨款，即使收到樂透主辦方提供的理財手冊，他也因害怕被發現而未仔細閱讀。起初，他僅低調地買下夢寐以求的高級轎車，並對妻子謊稱這是用退休金買的，隨後又邀請妻子一同去溫泉旅行。期間，他也曾考慮在旅途中向妻子坦白，卻因擔心秘密洩露而猶豫不決，最後還是沒說出口。

▲中了樂透的田中原本想過富足的生活，不料如今卻人財兩失。（示意圖／VCG）

田中表示，將中獎的消息瞞著妻子讓他內心日漸空虛，因為「我其實很想和妻子一起享受生活」。隨著時間推移，田中開始嘗試投資，希望讓資產增值。他先是將1000萬日圓（約新台幣220萬元）投入證券公司所推薦的股票，之後又追加500萬日圓（約新台幣110萬元）投資AI相關產業。然而，全球經濟這時卻爆發了大動盪導致股價大跌，導致田中損失了800萬日圓（約新台幣177萬元）。

隨後，他去參加了房地產投資講座，聽信「需求穩定」的說法，以1500萬日圓（約新台幣330萬元）買下當地二手公寓，然而租客數量卻遠低於預期，房屋價值也大幅縮水，導致維護成本居高不下。此外，他還將1000萬日圓投資於外國債券，卻因對結構缺乏理解，最終再損失500萬日圓。

退休5年後，田中驚覺自己的資產已減少3500萬日圓（約新台幣773萬元），而且高級轎車的維護費與娛樂開銷也讓他心力交瘁，他開始產生龐大壓力、後悔自己過去的決定。與此同時，妻子也開始察覺異樣，對他的行為產生懷疑，最終發現他隱藏中獎的事實，以及財務狀況惡化的現況。得知實情後，妻子憤怒不已，質問田中為何不與自己商量，夫妻間的信任瀕臨崩潰，家庭氛圍也陷入冰點。

如今，田中先生的資產僅剩5000萬日圓（約新台幣1100元）。他不僅錯失妥善規劃晚年的機會，也失去了與妻子共享財富的可能，每天只能獨坐餐桌前，以超市販賣的熟食度日。