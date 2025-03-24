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米國學校邀請牛軋糖業者設攤　手作美食吸引遊客青睞

▲手作美食吸引遊客青睞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲手作美食吸引遊客青睞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於花東縱谷中心點的關山鎮農會「米國學校」，原為碾米廠及穀倉，經過整修後成為頗受遊客喜愛的休憩景點。近期，園區內增設了長期駐點的美食攤位，讓遊客能夠近距離觀賞傳統點心的製作過程，並現場試吃後再決定購買。這項舉措不僅提升了園區的吸引力，也帶動了在地觀光經濟。

其中，來自桃園龜山的牛軋糖品牌近日進駐，成為台東地區的第二個設攤點。該品牌專營牛軋糖及相關產品，過去近30年來主要從事國內知名食品品牌的代工，後來創立自有品牌，並多次受邀參加國內外食品展，成功打開海外市場，在台灣各大百貨公司與休息站皆設有銷售據點。

當遊客踏入「米國學校」賣場，便能聞到濃郁的牛軋糖香氣，吸引不少人駐足觀賞手工製作過程。現場提供多種口味試吃，包括原味、草莓、哇沙米、紅茶、百香果鳳梨等，此外，品牌也推出添加白米、糙米、黑米等穀物的米香產品。業者強調，經過多次研發與精選原料，牛軋糖質地柔軟且不黏牙，適合各年齡層品嚐，並透過透明行銷模式，以相對實惠的價格吸引遊客選購作為伴手禮。

負責現場製作的石師傅表示，品牌在其他縣市甚至海外設攤的反應相當熱烈，這次能夠進駐關山，感謝關山鎮農會的邀請與協助。他希望透過這次機會，能讓更多遊客認識這款用心製作的牛軋糖，也期盼能創造更多在地就業機會。來自台北的邱姓遊客當天與家人自駕遊東部，經過試吃後對於牛軋糖的口感讚不絕口，開心購買數包帶回與親友分享。隨著攤位設立帶來的熱烈反應，未來是否有更多品牌進駐「米國學校」，也令人期待。

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