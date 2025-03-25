停留釣魚台92小時創紀錄！　陸海警強硬進行漁船執法

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外長王毅訪問日本之際，釣魚台緊張局勢卻升溫。大陸近日派公務船前往附近海域，停留時間超過92小時，創下最長紀錄。這些海警船是在當地驅離靠近釣魚台的日籍漁船，大陸海警表示，將「持續」在釣魚台領海內展開維權執法活動。日本方面對此提出抗議。

大陸海警局發言人劉德軍昨（24）日晚間表示，3月21日至24日，日本「理惠丸」、「第八琴海丸」、「第八泰生丸」、「善幸丸2」號漁船非法進入中國釣魚台領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

劉德軍強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動」。他說，大陸海警將持續在釣魚台領海內展開維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

另據共同社消息，日本第11管區海上保安總部（那霸）24日發佈消息稱，駛入釣魚台周邊「日本領海」的2艘大陸海警局船隻，24日晚上10點05分前後已駛離，進入「領海」外側的毗連區。

報導稱，此次大陸公務船逗留「領海」的時長為92小時8分，刷新了日本政府2012年9月將釣魚台「國有化」後的最長紀錄，之前最長為80小時36分。

▲中日關係。（圖／路透社）

據第11管區稱，大陸海警船21日凌晨1點55分前後起相繼駛入「領海」。2船搭載機關炮，跟隨1艘日本漁船航行，並主張有接近漁船的正當理由。

報導指出，截至24日，大陸公務船連續4天在釣魚台周邊「領海」航行，也是今年第7天。包括毗連區在內，連續126天在釣魚台周邊海域發現大陸公務船。

王毅於3月21日至23日訪問日本，期間舉行中日韓外長會、中日經濟高層對話，還會見日本首相石破茂、日本內閣官房長官林芳正、日本外相岩屋毅、日本國家安全保障局長岡野正敬、日本前首相福田康夫等人。

岩屋毅24日在參院外交防衛委員會會議上表示，22日與王毅舉行會談時，就大陸公務船接連駛入釣魚台的現狀表達了強烈關切。

岩屋毅稱，「明確指出了顯然在升級」。日本外務省亞洲大洋洲局參事官門脇仁一稱，岩屋在與王毅的會談上提出了抗議。

門脇介紹稱，21日起4艘大陸海警局船隻陸續駛入釣魚台週邊「領海」，「其中2艘仍然逗留在領海內」。