　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日抗議陸竄改石破茂與王毅會談內容　要求刪文

▲▼王毅見石破茂。（圖／翻攝大陸外交部）

▲石破茂接見王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

文／中央社

日本首相石破茂21日在首相官邸（行政中心）接見中國外交部長王毅。日本政府發現中國外交部官網公布的內容記載著石破茂並未做的發言，已向中方提出抗議，並要求刪文。

日本經濟新聞報導，日本外務省22日表示，中國外交部公布21日石破茂接見王毅的會談內容，但內容與石破茂所言有異，要求中方刪除不符事實的表述。

中國外交部官網寫道：「石破茂請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示去年11月，我同習近平主席就全面推進日中戰略互惠關係和建構建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果。」

中國外交部官網進一步寫道：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」

▲▼王毅見石破茂。（圖／翻攝大陸外交部）

針對中國外交部公布的「尊重中方闡述的立場」表述，日本外務省強調，「首相石破茂並未做出那樣的發言」。日本外務省對於中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議。

日本外務省表示，石破茂在會談中言及東海局勢、在中國的日僑安全確保、希望中國早日廢除禁止進口日本水產品的措施。

對於日本外務省要求中國外交部立即刪除不符事實的內容，截至今晚，中國外交部官網仍未刪除。

事實上，中國外交部將與他國政要談話內容擅自竄改成近似自己的主張，這並非第一次。

王毅2024年7月26日與當時的日本外相上川陽子於寮國會談中有關台灣議題，中國外交部官網公布談話內容，聲稱上川指出，「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」，但日本外務省表示，「這些內容與上川的發言及日本政府的見解不同」，強調中方欠缺正確性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侯佩岑鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝
來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中
快訊／土城巨響！34歲女社區大樓墜落　倒臥人行道慘死
台南103歲老闆好心借廁所　12萬現金被偷光
搭飛機行李箱3習慣恐害航班延誤　桃機1個月80起狀況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日抗議陸竄改石破茂與王毅會談內容　要求刪文

中日經濟高層對話　達成「日本水產品輸華」等20項共識

女住戶高喊「救命」鄰居急報案！消防員破門尷尬了…她抱衣服探頭

中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

中國鼓勵消費貸款　業界：恐釀壞帳率上升風險

美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆所有產業

陸91歲翁性侵10歲幼女！判15年「看守所竟拒收」放他趴趴走

陸19歲女狂玩手機半年　千度近視飆升至1700度

陸商務部：續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

日抗議陸竄改石破茂與王毅會談內容　要求刪文

中日經濟高層對話　達成「日本水產品輸華」等20項共識

女住戶高喊「救命」鄰居急報案！消防員破門尷尬了…她抱衣服探頭

中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

中國鼓勵消費貸款　業界：恐釀壞帳率上升風險

美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆所有產業

陸91歲翁性侵10歲幼女！判15年「看守所竟拒收」放他趴趴走

陸19歲女狂玩手機半年　千度近視飆升至1700度

陸商務部：續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地

2025桃園客庄旅行日　十大主題遊程歡迎全家遊

日抗議陸竄改石破茂與王毅會談內容　要求刪文

集集「秘製粉醬肉圓」口感超Q！20元綜合湯塞了豆腐貢丸還有白蘿蔔

中日經濟高層對話　達成「日本水產品輸華」等20項共識

日本夜間巴士「衝出車道」撞樹林　駕駛死亡、21乘客受傷

桃園、中壢兩區漁會　小組長及會員代表改選共2700人投票

「平板育兒」當心了！研究：每多看1小時近視風險增2成

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

國際森林日！雲林海口364棵原生樹落地生根守護生態

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

大陸熱門新聞

女住戶高喊「救命啊」！鄰居報案結果超尷尬

深圳神秘晶片設備廠　將發表「阿里山」

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

男吃女友手手拔不出來　2人超連結送醫

短髮正妹被拔錯牙　醫用鐵絲綁回！她痛到墜樓亡

陸國足又輸了！ 足球女神無奈：願用一年單身換一顆進球

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

91歲翁性侵10歲幼女！陸看守所「拒收」

大公報再發文　要巴拿馬港口案停止交割

快訊／機艙內起火！　港航班機轉降福州「消防車戒備」

19歲女狂玩手機　千度近視飆升至1700度

中日韓外長會　王毅：應高舉自由貿易旗幟

什麼是AI Agent？陸媒實測Manus 永遠使命必達「幻覺更加凸顯」

美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆全產業

更多熱門

相關新聞

中日韓外長會　王毅：應高舉自由貿易旗幟

中日韓外長會　王毅：應高舉自由貿易旗幟

第11次中日韓外長會22日在東京舉行，中國大陸外長王毅表示，中日韓作為亞太重要國家和全球重要經濟體，應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟環境，推進普惠包容的經濟全球化。

中日韓外長會談在東京召開　擔憂北韓核武

中日韓外長會談在東京召開　擔憂北韓核武

王毅今訪日本　陸「搭載機關炮」海警船先駛入釣魚台海域

王毅今訪日本　陸「搭載機關炮」海警船先駛入釣魚台海域

日職曾對戰陳偉殷　平野惠一祝福

日職曾對戰陳偉殷　平野惠一祝福

挺伊朗！　王毅：反對「非法制裁」、強推安理會介入

挺伊朗！　王毅：反對「非法制裁」、強推安理會介入

關鍵字：

王毅石破茂中日

讀者迴響

熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

快訊／Andy突PO全黑底圖！

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

更多

最夯影音

更多

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面