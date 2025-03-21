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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅今訪日本　陸「搭載機關炮」海警船先駛入釣魚台海域

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外長王毅今（21）日啟程前往日本訪問，將出席第11次中日韓外長會，並與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。大陸外交部表示，中日關係當前正呈現改善和發展的勢頭，希望全面推進中日戰略互惠關係。但在王毅抵達之前，大陸海警船凌晨先駛入釣魚台12海里內區域（領海範圍）。

《共同社》報導，21日凌晨1點55分前後起，兩艘大陸海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊的12海里內。這是大陸公務船自3月14日以來，再次駛入釣魚台12海里內，為今年第4天。

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，兩艘大陸船隻搭載類似機關炮的裝置，跟隨兩艘日本漁船航行；日方巡邏船要求其駛離。

大陸外交部發言人毛寧今日於例行記者會上表示，在這次的中日韓外長會上，三方將就推進中日韓合作以及共同關心的地區和國際問題交換意見。

她說，中方願意與日方和韓方一起全面推進人文交流、可持續發展與氣候變化、經濟合作與貿易、公共衛生和老齡化、社會科技合作與數位化轉型以及救災和安全等領域的合作。

▲▼日本外務大臣岩屋毅25日訪問中國，與中國外交部長王毅展開長達3小時的會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲岩屋毅去年12月訪問大陸，與王毅會談。（圖／達志影像／美聯社）

毛寧接著稱，不斷擴大利益的契合點，做大合作蛋糕，推動三國合作更好地造福三國人民，也促進地區和世界的和平穩定繁榮。

毛寧強調，中日關係當前正呈現一個改善和發展的勢頭，通過這次訪問，希望日方與中方相向而行，共同以兩國領導人達成的重要共識為指引，按照中日四個政治文件的精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

另外，本次中日經濟高層對話，是時隔6年重啟。大陸商務部昨日稱「具有重要意義」，願與日方共同努力，推動對話取得務實成果，促進中日經貿關係健康、穩定發展。

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