挺伊朗！　王毅：反對「非法制裁」、強推安理會介入

▲大陸外長王毅。（圖／翻攝自中國網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸今（14）日上午舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，大陸外長王毅表態，反對訴諸武力和非法制裁，呼籲美國早日回歸復談，並強調反對強推聯合國安理會介入。

王毅會見出席伊朗核問題中俄伊北京會晤的俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi），並談論中方關於伊朗核問題的五點主張。

一是堅持通過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極為恢復對話談判創造條件，避免採取升級局勢的舉動。

二是堅持權責平衡，統籌核不擴散與和平利用核能目標。伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。

三是堅持以伊朗核問題全面協議框架為基礎達成新共識。中方希望各方相向而行，盡早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

四是堅持對話促合作，反對強推聯合國安理會介入。當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、彌合分歧，啟動「快速恢復制裁」將導致多年來的外交努力毀於一旦，必須慎重行事。

五是堅持分步對等原則，協商一致尋求共識。歷史經驗表明，所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙。只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數，達成符合國際社會期待的解決方案。

在今日上午舉行中俄伊北京會晤之後，三方會後的聯合聲明強調，終止所有非法單邊制裁的必要性，以及有關方應摒棄制裁施壓、武力威脅。雖未明確點名，但此番內容明顯是針對川普政府而來。

美國總統川普今年2月恢復對伊朗實施「最大程度施壓」政策，包括致力使伊朗石油出口量降至零，以阻止伊朗獲得核武及資助激進組織。在中俄伊北京會晤之前，美國財政部宣布制裁伊朗石油部長帕克尼加德及協助伊朗掩飾石油運輸的「影子艦隊」船隻。