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中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

▲▼中日韓外長會,岩屋毅,趙兌烈,王毅。（圖／路透社）

▲中日韓外長會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

第11次中日韓外長會22日在東京舉行，中國大陸外長王毅表示，中日韓作為亞太重要國家和全球重要經濟體，應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟環境，推進普惠包容的經濟全球化。

王毅提到，中日韓合作是東亞地區基礎最深厚、機制化程度最高、發展潛力最大的合作架構之一，三國合作啓動20多年來取得積極成果，不僅惠及三國人民和各自發展，也推動了地區穩定與經濟一體化進程。

王毅指出，在三方共同努力下，第九次中日韓領導人會議確定的「六大關鍵領域」合作邁出新步伐，「事實證明，中日韓合作越實，三國抵御風險的能力就越強，賦能發展的基礎就越牢，促進人民相知相親也就越見成效。」

▲▼中日韓外長會,岩屋毅,趙兌烈,王毅。（圖／路透社）

王毅強調，有風有雨是常態，風雨無阻是心態，三國合作要行穩致遠，必須同雙邊關係相互促進、良性循環，「尤其要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧，在維護良好穩定的雙邊關係基礎上，不斷積累共識、培育動能、深化合作、提升水平。中方願同日韓一道，推動中日韓合作在新形勢下提質升級，更加成熟、更加穩定、更富韌性。」

王毅提到，當前，百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，地緣政治衝突加劇，開放指數不斷下滑，中日韓作為亞太重要國家和全球重要經濟體，應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟環境，推進普惠包容的經濟全球化。

王毅還說，要積極帶動地區合作發展，共同支持東盟共同體建設，打造更多「中日韓+」合作項目，以三方合作的生機活力為東亞合作發展注入強勁動力，「要發揚重信守諾的東方傳統，堅持獨立自主、團結自強，把亞洲的命運掌握在自己手中。」

▲▼中日韓外長會,岩屋毅,趙兌烈,王毅。（圖／路透社）

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