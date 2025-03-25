見面要花4萬！屏東20歲女陷戀愛詐騙　超商店員報警攔阻

▲內埔警分局內埔所巡佐吳豐吉、警員高偉鈞即時阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20歲黃姓女子認識一名網友，對方佯稱見面要購買點數卡4萬元，做為見面保證金，她到超商欲購買點數卡之際徘徊，店員發覺有疑，聯絡內埔警分局員警到場關心，提醒她是愛情詐騙手法，勸阻她被騙，讓她很感激。

內埔警分局內埔所巡佐吳豐吉、警員高偉鈞，日前接獲7-11超商店員通知，有名女子在點數卡商品區不斷徘徊、神情緊張。

警方到場後查知，20歲黃姓女子在Litmatch交友軟體認識異性，接著對方就要求她購買遊戲點數卡，總金額新臺幣4萬元，作為見面的保證金。

員警向黃女進行防詐宣導，並告知這是典型的愛情詐騙手法，都是藉由聊天過程互換清涼照片，後來再威脅被害人購買點數卡，也會要求購買點數卡，以換取見面機會。經警方開導後她終於打消購買點數卡的念頭，並對於警方幫忙不斷致謝。

內埔分局長郭譯隆呼籲，民眾應提高警覺，避免成為假交友詐騙的受害者，不輕易透露個人資訊或答應任何金錢請求。如有疑慮，可撥打110或165反詐騙專線求證。此外，警政署推出的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）提供多起詐騙案例解析與受害者現身說法，民眾可多加參考，以提升自身防詐意識，避免落入詐騙陷阱。