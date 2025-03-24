「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

▲警方結合原住民族共同反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣內政部警政署「165打詐儀錶板」，並強化全民防詐意識，24日上午10時，由副縣長王志輝率領警察局長蔡燕明，以及警察局副局長、主任秘書、督察長、各分局長、刑警大隊長及公關科長等，舉辦「原力出擊、打擊詐欺」記者會，向民眾說明2月份防詐欺現況及成效。此次特別邀請卑南族、阿美族、布農族及排灣族代表，以族語宣導反詐騙，進一步提升族人識詐能力。

王副縣長首先感謝原住民族來賓協助推動防詐宣導，並強調臺東縣約有三分之一人口為原住民，涵蓋阿美族、卑南族、布農族、雅美族、排灣族、魯凱族及噶瑪蘭族等七大族群，展現豐富多元的文化特色。因此，這次特別安排四位族人以族語宣講，希望讓防詐資訊深入部落，提高族人對詐騙手法的警覺性。

警察局長蔡燕明指出，根據165打詐儀錶板統計，114年3月22日全國發生詐欺案件共478件，財損金額達新臺幣2億5,152.6萬元，其中「假投資」詐騙損失金額最高。當日臺東縣通報詐欺案件3件，財損達27.8萬元。

根據統計，台東縣2月份受理詐騙案件共70件，財損金額約4,155萬元，相較上月減少16.66%，財損金額亦下降56.22%。其中，「假投資」詐騙為最常見手法，共發生17件，財損金額約2,966萬元。此外，警方成功攔阻902.3萬元詐騙金額，較1月份增加24.62%，顯示打詐行動初見成效。警察局將持續推動各項打詐及宣導工作，降低詐騙案件發生率，保障民眾財產安全。

記者會上，受邀的卑南族、阿美族、布農族及排灣族代表，身穿傳統服飾，以族語宣講「假投資」、「假網拍」、「假檢警」及「假交友」等四大常見詐騙手法，透過族語傳遞關鍵防詐資訊，期望有效降低族人受騙風險。

最後，王副縣長再次感謝與會來賓，以族語協助防詐宣導。他強調，台東縣政府將持續推動分齡分眾及多元化宣導方式，深入各族群，提高民眾防詐意識。同時，他也呼籲民眾，如遇疑似詐騙情形，應立即撥打「165」防詐騙專線或「110」報案專線，亦可前往派出所尋求警方協助，以保障個人財產安全。