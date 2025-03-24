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Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

▲Google Maps。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Google Maps近期出現虛假商家資訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，Google公司在其地圖服務Google Maps上揪出了超過1萬個虛假商家資訊，其中包括完全捏造的商家資訊，以及被駭客入侵的合法商家帳號。這些假商家大都出現在人們急需服務的領域，如鎖匠、拖車公司等。當消費者與這些假商家接洽後，這些假商家往往會坐地起價，或是試圖索取消費者的個資。

此事件起源於德州一家鎖匠公司發現其名義在Google地圖上被冒用，這引發了Google的注意，並進一步展開調查，結果讓人驚訝的發現了上萬個虛假商家資訊，其中包括假的公司地址，以及遭駭或被勒索的合法帳號。

Google公司法律總顧問普拉多（Halimah DeLaine Prado）在接受CBS Mornings Plus訪問時表示：「只要我們收到實際的詐欺警報，就會全力以赴找出類似的詐欺清單。」他進一步指出，這些詐騙集團的手法相當狡猾，他們不僅會設下「誘餌」，讓消費者在搜尋服務時聯繫到假商家，甚至會在消費者撥打給合法公司的電話時，中途攔截並將電話轉接到詐騙集團。

面對這樣猖獗的詐騙行為，普拉多建議消費者，若察覺任何不尋常的情形，應立即停止交易，並仔細核對商家的網址和電話等資訊。同時，如果對方要求提供不必要的個資，如身份證號等，也應提高警覺。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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