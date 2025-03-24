關山警分局推創意短片宣導反詐　議員潘貴蘭籲請民眾提高警覺

▲台東議員潘貴蘭攜手警方宣導反詐騙，籲請民眾提高警覺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾防詐意識，台東縣警察局關山分局特別錄製反詐騙創意宣導短片，邀請長期關心財產安全的台東縣議員潘貴蘭共同參與。短片由偵查隊隊長鄭志舷化身「警察叔叔」，以生動活潑的方式介紹「詐騙假簡訊」、「假銀行凍結帳戶」及「假親友詐騙」等常見詐騙手法。影片最後，潘貴蘭議員親自向民眾呼籲，強調防詐意識的重要性，提醒大家謹慎應對，保護自身財產安全。

關山分局分局長鍾國楨表示，詐騙集團的手法日新月異，稍有不慎就可能落入陷阱。因此，警方積極策劃此次宣導活動，透過短片讓更多人瞭解詐騙伎倆，提高警覺。潘貴蘭議員也強調，防詐騙不只是警察的責任，而是全民都應共同關心的議題。她呼籲：「防詐騙從你我做起，報案專線110，反詐騙專線165！」

潘議員進一步提醒，民眾若接到可疑電話或訊息，內容涉及投資、匯款等，一定要保持冷靜，謹記「防詐三步驟」——「1聽2掛3查證」。若有任何疑慮，可至各地派出所或分駐所諮詢，避免落入詐騙陷阱。並應立即掛斷電話，透過165反詐騙專線或110報案專線進一步查證，以確保財產安全。

關山警察分局表示，未來將持續在各鄉鎮機關、社區及部落舉辦各類活動，推廣內政部警政署推出的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），該平台整合最新詐騙手法、案例分析及防詐資訊，讓民眾能夠即時掌握詐騙趨勢，提高自我防護能力。此外，此次反詐騙宣導短片將透過社群媒體、地方電視台及社區活動等多種管道播放，讓更多人瞭解防詐知識。未來也將與地方民意代表持續合作，擴大反詐騙宣導，攜手守護民眾財產安全。