草叢性侵9歲男童！變態男稱「第一次嘗試性行為」重判7年半





▲桃園胡姓男子性侵男童，遭判7年6月。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園34歲胡姓男子趁鄰居9歲男童獨自在門口玩耍，將他帶到空地草叢中性侵，遭附近居民撞見，錄影報警。審理時胡男的律師辯稱他是身心障礙人士，請求法官減刑，不過胡男供稱，這是他第一次嘗試性行為，知道自己在對男童性交。桃園地院法官認為，胡男犯案時，並沒有受到精神障礙或其他心智缺陷影響，依胡男對未滿14歲之男子犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。

判決指出，胡男和受害男童為鄰居，去年4月4日下午，胡男見男童獨自一人在家門外玩耍，竟將他帶到某處空地，利用周遭雜草茂密遮掩，以體型優勢對男童強制性交得逞。正好附近居民從家中向外看，驚見胡男犯行，錄影並報警處理。當晚11點警察就持桃園院地檢署核發的拘票，將胡男拘提到案。

全案審理時，胡男的律師辯稱，胡男為身心障礙人士，精神辨識能力可能有問題，請求進行醫學鑑定，並依刑法第59條情堪憫恕減刑。然而胡男在訊問時就承認和男童發生性行為，供稱這是他第一次嘗試性行為，他現在被關已經反省，不會再犯，也會離開當地，「我想要和解，如果法官放我出去工作，我每個月會分期還他們1萬或是2萬」。

法官認為，胡男理解自己對男童進行性行為，也知道男童未成年，可見他侵犯男童時，並沒有受精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識自己的行為，不需要進行精神鑑定，也不適用減刑。且胡男犯罪情節重大，造成男童身心難以抹滅的陰影，犯後態度雖尚可，但男童的母親也無調解意願，依胡男對未滿14歲之男子犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。