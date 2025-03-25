硬起來！若「亞亞」不離台將強制執行　劉世芳：硬闖紅燈會出車禍

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道，期間發表鼓勵武統言論，雖獲藍營聲援是言論自由，仍被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，必須在今（25日）前離境。然而，劉女卻不打算離開，今在親中團體的聲援下，前往內政部要求撤銷行政處分。對此，內政部長劉世芳今受訪時回應，超過時間就會強制處分，亞亞這位女士並非普通媽媽，法律戰、輿論戰到心理戰，但高等行政法院、其他行政團體已經做最後裁決。如果交通警察說紅燈不能向左轉，還偏偏要紅燈左轉，不只會收到罰單還有可能發生車禍。

劉世芳表示，跟大家報告，亞亞在台灣的影片出來後，引起全民非常大爭議，移民署按照相關規定、兩岸人民關係條例已經做出行政處理，希望她10天內自行離境，如果超過時間就會強制處分，到目前為止並未改變。

對於亞亞抗爭方式，劉世芳指出，綜觀這幾天發展，亞亞這位女士並非普通媽媽，從法律戰、輿論戰到心理戰，三戰齊發，親中的台灣同胞在媒體上聲援她、網紅在網路上聲援她，說武統台灣是言論自由。但一再強調，不管是行政單位還是司法單位都做出最後裁示，希望亞亞按照行政處分處理。

劉世芳直言，亞亞到高等法院抗告被駁回後，現在要求最高行政法院處理，她對台灣法律並非大家認為的一無所知，輿論戰部分，台灣很多親中團體，包含曾擔任國民黨考紀會主委的葉大律師，也在法律戰上盡量幫助亞亞，但高等行政法院、其他行政團體已經做最後裁決。

劉世芳強調，還有心理戰，亞亞要求撤銷行政處分，但台灣是有法律、有制度、有規定地方，如果交通警察說紅燈不能向左轉，還偏偏要紅燈左轉，不只會收到罰單還有可能發生車禍。亞亞不是簡單普通媽媽。

劉世芳指出，亞亞現在引用國際兒童權利公約等等，但這個小孩子是留在台灣會得到更好優待，還是回到中國？鼓勵統一台灣，是要消滅台灣主權、國家，還在討論個別生離死別，這完全中了中共三戰，也就是法律戰、輿論戰、心理戰、認知作戰。

媒體也追問如何強制處理？劉世芳強調，就按照規定處理，過去已經有先例。