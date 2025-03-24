高雄國賓危老重建三度評估仍遭質疑　反對民眾要求第4方檢測

▲高雄國賓飯店危老重建爭議不斷。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店去年因危老重建容積率高達1142%，遭外界重新檢視，高雄市工務局委託公正專業第三方重新評估，仍達危老重建標準。對於近日部分民眾與團體要求工務局撤銷對國賓危老重建案的容積獎勵，及對該案的安全性及合法性提出質疑，反對民眾要求再請第4方公正單位檢測。對此，工務局強調完全依法依規審查，並提出嚴正駁斥。

有關指控國賓危老重建案未符合相關規範，特別是在危老重建耐震初評的部分，並質疑其安全性部分。工務局表示，經查，高雄國賓飯店建築物前曾有二次評估報告，第一次為業者於民國109年為辦理建築物公共安全檢查，依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》委託高雄市建築師公會進行建築物耐震初評，評估報告危險度總評估分數R值26.87分。

第二次則是業者為辦理該棟建築物危老重建申請，自行於111年依危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

▲民團質疑高雄國賓危老案。（資料照／記者賴文萱攝）

市府工務局鑑於前二次評估結果有所差異，為求慎重，委請第三方評定機構「台灣省結構工程技師公會」重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，經其評估結果指出危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，已達危老重建標準，是足認市府工務局原審查並無違誤。

工務局進一步說明，針對本案耐震能力評估，第三次委託台灣省結構工程技師公會進行該棟建築物耐震評估，該公會評估結果明白指出，建築物有較特殊的中間軟弱層行為，應以第四樓斷面計算其抗震能力才符合整棟建築物的評估。

而部分民眾與團體陳情該棟建築物耐震初評報告內容以一樓為基準層做耐震評估的R值27.25，並不正確，台灣省結構工程技師公會指出因一樓並非軟弱層，不能以一樓為基準層作為評估耐震能力依據。

再則台灣省結構工程技師公會再依該棟建築物結構系統、構造別、細部、現況及定量分析等因素進行整棟建築物的耐震初評，如此較符合整棟建築物之抗震能力，其評估結果危險度總評估分數R值為53.08分，與台北市結構工程工業技師公會評估的52.45分，差異不大，且均大於45分，已達危老重建標準。

▲民團質疑高雄國賓危老案。（圖／記者賴文萱攝）

另有關鄰近地區居民針對國賓飯店危老重建案申請程序再開並請求撤銷原處分向內政部提起訴願一案，已經內政部於114年1月23日以台內法字第1130148740號訴願決定駁回在案，足證內政部訴願會亦肯認本案市府原處分並無違反相關法令。

工務局重申，本案依法提出申請，受理後除依危老重建條例規定核定容積，尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，市府也會依據專業報告與事實進行審查，層層把關。

至有關陳情市府公開台灣省結構工程技師公會所做的鑑定報告部分，工務局表示，依政府資訊公開法，本來就可供關係人閱覽，本案歡迎民眾閱覽，再次呼籲民眾應對專業與事實進行討論，勿做不實指控。