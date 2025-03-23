中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

▲烏俄戰爭已經持續超過3年。圖為烏東戰略據點布格列達爾（Vuhledar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國《世界報》（Die Welt）引述消息人士說法報導，中國正在考慮加入歐洲「志願者聯盟」的烏克蘭維和行動，目前情況「很微妙」。

這名歐盟外交官匿名透露，中國外交官正在探討歐洲對於北京加入「志願者聯盟」的開放態度，「把中國納入『志願者聯盟』，可能增加俄羅斯對於烏克蘭維和部隊的接受度。」他形容，目前的情況「很微妙」。

「志願者聯盟」（coalition of the willing）是英國首相施凱爾、法國總統馬克宏領導的盟國集團，旨在烏俄停火的情況下，為烏克蘭提供安全保證，包括向烏克蘭派遣維和部隊。不過，莫斯科一再否決歐洲或北約在烏克蘭駐軍的想法。

此前，中國官員曾於18日表示，北京有意參與烏克蘭的戰後重建。目前「志願者聯盟」領袖尚未透露中國可能加入的任何細節，但歐洲領袖27日將在巴黎會面，繼續討論烏克蘭和平計畫及安全保證。

《基輔獨立報》指出，在烏俄戰爭之中，中國將自己定位為「中立」角色，但實際上卻是俄羅斯的關鍵盟友。由於西方制裁，俄羅斯近年的主要經濟夥伴一直都是中國。